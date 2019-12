Wurzen

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch einer Bankfiliale in Wurzen versucht, den Geldautomaten aufzuhebeln. Das misslang ihnen aber, sodass keine Geldentnahme erfolgte. Einen weiteren Anlauf unternahmen die Täter am Mittwochmorgen in einer anderen Wurzener Bank. Hier versuchten sie, ebenfalls vergeblich, den Geldautomaten aufzuhebeln, indem sie eine holzverkleidete Außenwand beschädigten. Auch hier gelangten sie nicht an das Geld.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen. Geprüft wird unter anderem, ob es sich um die gleichen Täter handelt. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Von LVZ/gap