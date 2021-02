Wurzen

Unbekannte haben in Wurzen zwei Häuser und ein Werkstattgebäude mit Graffiti besprüht. Den Schaden meldeten die Betroffenen am Dienstagmittag der Polizei. Der zwei mal drei Meter große Schriftzug „Crack“ prangt nun an den Gebäuden in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße sowie in der Dresdner Straße in lila Farbe.

Die Polizei des Reviers Grimma beziffert die Höhe des Sachschadens auf circa 1.000 Euro und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Von LVZ