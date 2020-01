Wurzen: Fan von Eisern Union traut Verein eine Sensation zu

Wurzen/Dögnitz

„Wer spielt immer volles Rohr? Eisern Union, Eisern Union! Wer lässt Ball und Gegner laufen? Eisern Union, Eisern Union! Wer lässt sich nicht vom Westen kaufen? Eisern Union, Eisern Union!“ – Die Hymne im Stadion an der Alten Försterei sei der Hammer, sagt Paul Scheibe (29). Als er das einpeitschende Frage-Antwort-Spiel zwischen Punkrockdiva Nina Hagen und den Fans direkt vor Anpfiff erstmals erlebte, war da nur eines: Gänsehaut pur.

Nicht der Kälte wegen, betont der Rand-Wurzener: „Dabei war das damals ein eisiger Tag, minus zehn Grad und Schnee ohne Ende. Weihnachten stand bevor und ich wollte mit den Kumpels geilen Fußball sehen. Da kamen wir auf Union. Als wir los fuhren, wussten wir nicht, ob wir ankommen – so sehr hatte es geschneit.“ Im sehr englischen Kessel kochte die Stimmung. Und wer tatsächlich noch fror, der sang sich warm, heiß, heiser: „Eisern Union, Eisern Union!“

Einmal Rot-Weiß, immer Rot-Weiß

Paul Scheibes Geburtsstunde als Union-Fan vor zehn Jahren. Seitdem verpasst er kein Spiel seiner rot-weißen Lieblinge. Und auch beim Rückrunden-Auftakt wird er seiner Mannschaft ganz nah sein: „Ein Freund, der auch Union-Fan ist, wird 30. Wir feiern seinen Geburtstag in Leipzig. Zwar nicht im Stadion. Aber vorm Bildschirm.“ Er schwört auf die Unioner und deren Spielregeln: Niemand komme ohne Schal. Niemand gehe vorm Abpfiff. Niemand pfeife das eigene Team aus.

Gegen RB habe Union noch eine Rechnung zu begleichen: „In Köpenick gewann Leipzig 4:0. Da wurde einem wirklich himmelangst. Umso grandioser der weitere Verlauf der Hinrunde – mit Big Points gegen Dortmund (3:1), Gladbach (2:0) und den Lokalrivalen Hertha (1:0). Wer hätte gedacht, dass wir nach der schlimmen Auftaktpleite inzwischen Elfter sind. Natürlich wird es schwer gegen Spitzenreiter RB. Ich bin Optimist, tippe auf einen 3:1-Auswärtssieg in Leipzig.“

Fans gegen „Kommerzialisierung des Fußballs“

5000 Unioner werden zum Topspiel in der Red Bull Arena erwartet. Zwei Stunden vorm Anpfiff setzt sich am Hauptbahnhof ein Trauermarsch der Berliner in Bewegung: „Union gehört zu den Vorreitern der Proteste gegen das Produkt RB und die Kommerzialisierung des Fußballs“, sagt Paul Scheibe. Er kündigt an, dass die Fans ganz in Schwarz erscheinen würden. Erst ab der 15. Minute sollen sie ihr Schweigen brechen und die rot-weißen Fahnen schwenken.

Er persönlich sei kein Freund dieser Form des Protests: „Unsere Mannschaft braucht die Fans – erst recht auswärts, von der ersten Sekunde an.“ Vor allem habe man in der Vergangenheit meist in dieser Phase des Schweigens ein Tor gefressen. Als Sachse habe er natürlich auch Freunde, die mit RB sympathisierten: „Zwar hat sich Leipzig unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann weiter verbessert. Aber ich glaube, dass Bayern trotzdem wieder Meister wird.“

Dögnitzer ist selbst aktiver Kicker

Der Dögnitzer muss es wissen. Paul Scheibe ist aktiver Fußballer, kickt beim SV Sachsen Püchauin der Kreisliga B. Aktuell ist sein Team Tabellen-Sechster. „Von neun Mannschaften“, schränkt der Stürmer fairerweise ein. Der junge Vater arbeitet nicht irgendwo. Sondern in der Filzfabrik Wurzen, deren Inhaber Joachim Brand alias Jack Brand in den 1970er-Jahren im Tor von Cosmos New York stand und Mannschaftskamerad von Pelé, Beckenbauer sowie Carlos Alberto war.

„Ist doch Wahnsinn“, zeigt sich Paul Scheibe stolz auf seinen Chef. Einer der Arbeitskollegen sei Fan von Dresden: „Als Union noch in der Zweiten Liga war und öfter gegen Dynamo spielte, hatten wir immer um einen Kasten Bier gewettet. Da die letzten Derbys in der Regel unentschieden endeten, saßen wir zumeist auf dem Trockenen.“ Grund zur Freude wünsche er sich an diesem Wochenende, sagt Paul Scheibe und endet mit der Parole: „U.N.V.E.U. – Und Nicht Vergessen Eisern Union.“

Von Haig Latchinian