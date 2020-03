Wurzen

Von ihrem eigenen Auto wurde eine Frau am Mittwochmorgen in der Theodor-Körner-Straße eingeklemmt. Die 33-Jährige hatte ihr fünfjähriges Kind in den geparkten Pkw Opel gesetzt und startete diesen von der Beifahrerseite. Dabei bemerkte sie wohl nicht, dass bereits der Gang eingelegt war.

5000 Euro Schaden

Der Pkw setzte sich in Bewegung und rollte mehrere Meter weit auf einen anderen Pkw zu. Im Rollen wurde noch ein VW beschädigt. Die 33-Jährige versuchte noch ihr Fahrzeug zu stoppen, wurde bei dem Versuch aber zwischen ihrem und dem anderen Auto eingeklemmt. Sie musste mit Hilfe der Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Kind blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

