Wurzen: Gewalt zwischen Ausländern und Deutschen kommt vor Gericht

Die unsäglichen Ereignisse an jenem 12. Januar 2018 waren als schwarzer Freitag in die jüngere Wurzener Stadtgeschichte eingegangen: Bei nächtlichen Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Ausländern gab es Polizeiangaben zufolge fünf Verletzte. Zwei Einheimische, zum Tatzeitpunkt 16 und 21 Jahre alt, mussten mit Messerstichen am Oberschenkel ins Krankenhaus gebracht werden. Drei ebenfalls verletzte Nicht-Deutsche hatten eine medizinische Versorgung abgelehnt, hieß es.

Eine Blutspur führte mitten durch den Ort: Wurzener Bürger hatten den Gewaltausbruch seinerzeit scharf verurteilt. Man sei gegen Fäuste und Messer, ganz egal, wer sie gebrauche. „In jener Freitagnacht gab es Gewalt sowohl von Einheimischen als auch von Asylbewerbern. Das können wir in Wurzen unmöglich dulden“, ließ sich Stadtsprecherin Cornelia Hanspach zitieren. Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) forderte eine rückhaltlose Aufklärung und verwies auf die laufenden Ermittlungen.

Drei Anklagen erhoben

Inzwischen habe die Staatsanwaltschaft Leipzig insgesamt drei Anklagen erhoben, sagte Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz auf LVZ-Nachfrage. Demnach müssten sich drei Libanesen wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten. Teilweise wird ihnen zudem Landfriedensbruch vorgeworfen. Drei Deutsche sind wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt, zwei weiteren Deutschen wird Sachbeschädigung zur Last gelegt.

Es handle sich sowohl um Jugendliche als auch um Heranwachsende und Erwachsene, ergänzt Staatsanwalt Andreas Ricken. Deshalb seien Jugendrichter und Jugendschöffengericht zuständig, so Ricken: „Da es sich um ein und die selbe Tat dreht, verhandelt man die Erwachsenen zusammen mit den Jugendlichen und Heranwachsenden, was nichts daran ändert, dass zur Tatzeit über 21-Jährige im Falle der Schuld nach Erwachsenenstrafrecht abgeurteilt werden.“

Amtsgericht Grimma ist zuständig

Gegen zehn weitere Personen, neun Ausländer und einen Deutschen, wurde das Verfahren eingestellt. Ihnen konnte nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden, dass sie an der Tat beteiligt waren, erklärt Ricken. Keiner der Angeklagten befinde sich in Haft, alle seien auf freiem Fuß. Nun, so Ricken, müsse das zuständige Amtsgericht Grimma entscheiden, ob es die Anklagen zulässt und das Hauptverfahren eröffnet.

Laut Ricken würden Prozesse, an denen junge Leute beteiligt seien, oft vorrangig berücksichtigt. Nicht zuletzt gehe es um den Erziehungsgedanken. Letztlich sei aber entscheidend, wie ausgelastet das Gericht sei. Malte Fischer, Richter am Grimmaer Amtsgericht, bestätigt den Eingang der Anklagen am 5. Juni 2019. Über deren Zulassung sei noch nicht entschieden: „Mit der Bestimmung von Hauptverhandlungsterminen ist frühestens im ersten Halbjahr 2020 zu rechnen.“ Die Verhandlungen werden öffentlich sein.

Konfrontation hatte sich hoch geschaukelt

Der Staatsschutz war eingeschaltet. Die Polizei ermittelte in alle Richtungen. Den Beamten zufolge habe alles im Bahnhofspark mit einem Wortwechsel begonnen. Nachdem sich die Ausländer in ihre Unterkunft zurückgezogen hätten, seien ihnen Einheimische gefolgt, die gegen die Haustür schlugen und Scheiben einwarfen. Mit Messern und Knüppeln hätten die Ausländer die Deutschen zurück geschlagen, die daraufhin das Haus gestürmt haben sollen.

