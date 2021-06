Wurzen: Herrenloses Haus in der August-Bebel-Straße wird endlich abgerissen

Wurzen

Das Warten hat ein Ende: Voraussichtlich ab 7. Juni, spätestens aber ab 14. Juni rückt in der Schillerstraße, Ecke August-Bebel-Straße der Abrissbagger an. Dann wird es fast genau zwei Jahre nach dem spektakulären Feuerwehreinsatz eine Baulücke mehr im Gründerzeitviertel der Stadt Wurzen geben.

Damals am 14. Juni 2019 gegen 21 Uhr schreckte Andrea Petermann durch einen lauten Knall auf. Sogar die Scheiben ihrer Wohnung in der Schillerstraße klirrten. Den alarmierten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wurzen um Einsatzleiter Steve Kießling bot sich vor Ort ein chaotisches Bild des leerstehenden Gebäudes in unmittelbarer Nachbarschaft von Petermann. Die oberste Decke war hinabgestürzt und hinterließ ein Trümmerfeld sowie tiefe Risse im Mauerwerk – Gefahr für Leib und Leben. Seither sorgen rotweiße Barrieren für den notwendigen Sicherheitsabstand im Kreuzungsbereich und zugleich für ein verkehrstechnisches Nadelöhr.

Suche nach den Eigentümer bleibt ohne Erfolg

Dass bis heute nichts passierte, hat Ursachen. Denn die Suche nach dem Besitzer des dreigeschossigen Wohnhauses beziehungsweise der möglichen Erben blieb ohne Erfolg. Da die Stadt seit 2009 auch keine Grundsteuer erhielt, belaufen sich die Schulden auf mittlerweile 7000 Euro. In solchen Fällen werden die Objekte als herrenlos eingestuft, und das Landratsamt muss über die sogenannte Ersatzvornahme für eine Gefahrenabwehr sorgen.

Gefahr für Leib und Leben: Aufgrund des baulichen Zustandes musste die August-Bebel-Straße gesperrt werden. Der Zustand dauert nun schon zwei Jahre. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Wie Patricia Albrecht, Leiterin des Bauaufsichtsamtes in der Kreisbehörde, auf Nachfrage mitteilte, wurde daher zunächst ein Gutachten zur Standsicherheit des Gebäudes in Auftrag gegeben. Die Expertise des Leipziger Ingenieurbüros Dr. Kugler & Franke von August 2020 ergab, dass das Betreten der Immobilie aufgrund des ruinösen Zustandes nicht möglich sei und damit keine Sicherungsmaßnahmen erfolgen können. Als problematisch schätzten die Fachleute außerdem den Abbruch der Giebelwand zum Nachbarhaus ein. Die Wand, so Albrecht, sei nämlich die einzige Verbindung. „Letztlich ist der Abriss des herrenlosen Eckgebäudes August-Bebel-Straße 17 unumgänglich.“

Das Eckgebäude an der August-Bebel- und Schillerstraße wurde um 1900 erbaut und 1972 modernisiert. Der Abriss des dreigeschossigen Wohnhauses wird voraussichtlich in vier Wochen abgeschlossen sein. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Mit dem Start der Arbeiten, die circa vier Wochen in Anspruch nehmen, rechnet Albrecht entweder Anfang nächster Woche oder ab dem 14. Juni. Die Ausführung des Rückbaus der um 1900 errichteten und 1972 modernisierten Immobilie liegt in den Händen der Containerdienst Seyfarth GmbH aus Schmölln und wird vom Büro Dr. Kugler & Franke begleitet.

Den ersten Zugriff auf die herrenlose Immobilien hat der Freistaat

Übrigens existieren im Freistaat Sachsen circa 800 bebaute wie unbebaute Grundstücke, die herrenlos sind, weil Eigentümer zum Beispiel auf ihren Besitz von Wäldern, Wiesen, Wohnhäusern oder Industriebrachen verzichten. Den ersten Zugriff auf solche Immobilien hat das Bundesland. Doch meist erfolgt dieses Aneignungsrecht vom Freistaat nur dann, wenn es sich lohnt. Trotzdem versucht Sachsen über den im Januar 2017 gegründeten Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement diese Immobilien wieder in Nutzung zu bringen, indem die Behörde das Aneignungsrecht an Kommunen oder Privatleute überträgt.

Den letzten Abriss eines herrenlosen Hauses in Wurzen gab es Dezember 2014 in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 8. Jedoch blieb der Schutthaufen seinerzeit noch über Monate liegen, da die Stadtverwaltung und das Landratsamt in Bezug auf die Entsorgungskosten unterschiedliche Auffassungen vertraten. Zum Schluss zahlte die Kommune.

Von Kai-Uwe Brandt