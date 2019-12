Wurzen

Am Trauschkenweg in Wurzen befindet sich eine Bachbrücke, die sich aktuell in einem einsturzgefährdeten Zustand befindet. Um Fußgänger und Radfahrer davor zu bewahren, mitsamt der Brücke in den Bach zu stürzen, wurde diese optisch erkennbar abgesperrt. Am Sonntagnachmittag beschädigten vier Jugendliche diese Absperrungen warfen Teile davon in den Mühlbach.

Dies beobachtete ein Zeuge, der daraufhin die Polizei informierte. Die Beamten erwischten die Randalierer jedoch nicht mehr. Die Brücke wurde daraufhin wieder grob abgesichert. Es gilt weiterhin: Betreten verboten. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Von LVZ/gap