Wurzen: Keine neue Finanzspritze für Kulturzentrum

Wurzen

Wie geht es mit der Sanierung des Objektes am Domplatz 5 weiter? Diese Frage stellt sich jetzt, nachdem die Mehrheit des Stadtrates zur jüngsten Parlamentssitzung den Antrag des Bauherrn auf eine weitere Finanzspritze ablehnte. Eigentümer der geschichtsträchtigen Immobilie, die zum Gelände des Domherrenhofes (Kurie) gehört und im 19. Jahrhundert vom Besitzer der Velourstaub-Tapetenfabrik, August Schütz, zur Stadtvilla ausgebaut wurde, ist seit 2001 das Netzwerk für demokratische Kultur (NdK). Und der Verein kämpft mit steigenden Kosten.

Eben diese haben sich für das aktuelle Vorhaben, welches beispielsweise eine Beherbergungsstätte mit 18 Betten unterm Dach, einen Kulturraum im Kellergeschoss sowie die Erneuerung der Giebelwandmauer vorsieht, von einst 1,7 Millionen auf nunmehr 2,2 Millionen Euro erhöht. Die Ursachen liegen laut des Wurzener Planungsbüros Hagen Weidemüller in zusätzlichen Anforderungen des Denkmalschutzes sowie dem desolaten Zustand der Dachkonstruktion. Aber auch die konjunkturelle Lage der Bauindustrie mit einer Baupreissteigerung von derzeit bis zu 50 Prozent blieb nicht ohne Folgen.

Wurzen soll weitere 35 000 Euro aus dem Stadtetat zuschießen

Insofern benötigt das NdK dringend einen Zuschuss für die förderfähige Summe an der Gesamtinvestition, die sich Bund, Land und Kommune dritteln. 1,4 Millionen Euro sind es bis dato und 1,9 Millionen dann mit der Neukalkulation. Wurzen ist übrigens mit einem Anteil von 370 000 Euro dabei, wovon 110 000 Euro direkt aus dem Kommunaletat fließen. Jedoch müssten weitere 35 000 Euro zugeschossen werden, um die Situation zu glätten.

Seit 2001 ist das Netzwerk für demokratische Kultur der Eigentümer der historischen Immobilie. Im Juni 2006 konnte hier dank vieler ehrenamtlich geleisteter Arbeitsstunden und mit Hilfe eines Kredites das heutige Kultur- und Bürgerzentrum D 5 teilweise eröffnet werden. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Wie Stadtplanerin Konstanze Neudert vor dem Ratsgremium ausführte, bestehe seit Dezember 2015 zwischen Stadt und dem NdK ein Instandsetzungs- und Modernisierungsvertrag. Jene Vereinbarung wurde seit dem Baubeginn schon fünfmal überarbeitet – zuletzt im Dezember 2020. Die Nachträge umfassten zum einen die Verlängerung des Durchführungszeitraumes und zum anderen Veränderungen des Finanzkonzeptes. Den Wunsch des NdK einer erneuten Ergänzung schmetterten gleich vier der sechs Fraktionen ab.

Gefahr eines Ungleichgewichts der Vereinsförderung

Im Vorfeld des Urteils entspann sich eine rege Debatte über das Für und Wider. Vor allem äußerten das „Neue Forum für Wurzen“ (NfW), die CDU sowie die „Bürger für Wurzen“ (BfW) ihre Bedenken, während die Linke und SPD den Beschlussvorschlag verteidigten. „Wir halten die Sanierung des Gebäudes für wichtig. Doch man muss das Gebäude und das Netzwerk für demokratische Kultur voneinander trennen“, sagte Lars Vogel (NfW) und fragte zugleich: „Warum sollen wir steuerfinanziert dem Verein Übernachtungsmöglichkeiten bezahlen?“ Um möglichen Vorwürfen im Nachgang den Nährboden zu entziehen, fügte er hinzu, dass das Nein seiner Fraktion „keine politische Entscheidung“, sondern einzig und allein „pragmatisch gedacht“ sei.

Die Gefahr eines Ungleichgewichts bei der Förderung der städtischen Vereinslandschaft befürchteten Kay Ritter (CDU) sowie Thomas Schumann (BfW). Beide stellten es ihren Mitgliedern allerdings frei, mit Ja oder Nein zu stimmen. Lediglich SPD-Fraktionschef Heinz Richerdt plädierte für die Finanzhilfe der Kommune und zeigte sich verwundert, „dass es immer noch Gruppierungen gibt, die die Arbeit des NdK nicht anerkennen“.

Linken-Stadtrat Kretzschmar erklärt sich als nicht befangen

Für einige Verwirrung sorgte zuletzt ein Hinweis von Schumann, der Zweifel am Abstimmungsrecht von Stadtrat Jens Kretzschmar hatte. Aus seiner Sicht, so der BfW-Vorsitzende, sei der Linken-Abgeordnete befangen, da er ehrenamtlich im Vorstand des NdK sitzt und nachweislich in einer der vorherigen Tagungen deshalb sogar bereits seinen Stuhl verließ. Zwar nahm Kretzschmar anfangs nicht an der Diskussion teil. Doch kehrte er vor dem Kartengruß wieder an seinen Platz zurück, nachdem Stadtjustiziar Matthias Rieder mitteilte, dass Kretzschmar keinerlei wirtschaftlichen Vorteile habe und jeder Stadtrat selber über seine Teilnahme entscheiden müsse.

Am Ergebnis konnte Kretzschmar letztlich nichts ändern und ebenso wenig der Schlusshinweis von Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD), dass ein mehrheitliches Veto die Akquise von Fördergeldern verhindere und folglich den Sanierungsabschluss am Domplatz 5 gefährde. Das Votum der Volksvertreter fiel deutlich aus: 14 Abgeordnete stimmten dagegen, sechs, darunter Röglin, sprachen sich dafür aus und zwei enthielten sich.

Von Kai-Uwe Brandt