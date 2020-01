Wurzen

Am Mittwochabend betrat ein junger Mann einen Einkaufsmarkt in Wurzen. Dort schaute er sich gründlich um, weswegen er einer Verkäuferin auffiel. Dann verließ der Mann den Laden wieder. Die Verkäuferin sah ihn gleich darauf draußen mit einem weißen Fahrrad.

Wenig später kam der junge Mann in Begleitung einer weiblichen und männlichen Person wieder in den Markt und fragte nach einem E-Scooter. Währenddessen hielten sich seine Begleiter in anderen Bereichen auf und verschwanden später recht schnell. Der Verkäuferin kam die Situation seltsam vor, sie informierte deshalb eine Mitarbeiterin.

Beide bemerkten, dass der junge Mann sich einen PC im Wert von 500 Euro geschnappt hatte und mit dem Diebesgut aus dem Laden rannte. Eine der Frauen folgte ihm und sah, dass er hinter dem Einkaufsmarkt verschwand. Sie verständigte die Polizei und nahm das weiße Fahrrad des Mannes sowie eine davor stehende Tasche mit in den Laden. Beide Gegenstände übergab sie den Beamten.

Tatverdächtige kehrt mit Diebesgut zurück

Kurz darauf kam der Tatverdächtige zurück, unterm Arm das Diebesgut. Er wollte dieses zurückgeben, verlangte die Herausgabe seiner Tasche und seines Fahrrades. Doch die Polizisten nahmen den 20-Jährigen vorläufig fest. In seiner Tasche befanden sich neben verschiedenen Werkzeugen – unter anderem ein Brecheisen – auch eine Schreckschusspistole.

Zudem stellten sie beim Durchsuchen seiner Sachen ein Taschenmesser sowie einen Seitenschneider fest. Die Beamten stellten alles sicher. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Ihm wurde mitgeteilt, dass er sein Fahrrad vom Polizeiposten Wurzen wieder abholen kann. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen ermittelt.

Von LVZ/gap