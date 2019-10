Wurzen

Am Sonntagabend rief ein 53-Jähriger in Wurzen Feuerwehr und Polizei wegen eines Laubenbrands. Wenig später trafen die Freiwillige Feuerwehr Wurzen mit zwei Fahrzeugen und neun Kameraden sowie ein Streifenwagen am Garten des Kleingartenvereins „Feldschlösschen“ ein. Dort brannte Holz, das in einem Fach eines Grillkamins gelagert war. Die Flammen hatten auf das Dach der angrenzenden Laube übergegriffen und die Plexiglasscheiben zum Schmelzen gebracht.

Feuerwehr Wurzen löschte Brand im Kleingarten

Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wurde mit etwa 500 Euro angegeben. Der 82-jährige Eigentümer hatte sich mit einem 69-jährigen Bekannten bis 18 Uhr im Garten aufgehalten und diesen gesichert verlassen. Die Polizisten entdeckten nahe des Eingangstores den zwischen zwei Säulen aufgeschnittenen Maschendrahtzaun. Zudem lagen auf dem Weg zum Gartenhäuschen mehrere Gegenstände, die nicht zum Garten des 82-Jährigen gehören.

Wahrscheinlich hatte sich ein Unbekannter Zugang zum Grundstück verschafft, sich der Gegenstände entledigt und dann das Holz angezündet. Dazu laufen weitere Ermittlungen.

Von LVZ/gap