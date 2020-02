Wurzen

Am Montagabend erstattete ein 33-Jähriger Anzeige wegen Sachbeschädigung bei der Polizei. Er gab an, von Eilenburg nach Wurzen gefahren zu sein, dabei sei ihm die gesamte Strecke über ein Auto gefolgt.

In Wurzen auf der Eilenburger Straße hielt er dann an, sein „Verfolger“ ebenfalls. Der unbekannte Fahrer – ein junger Mann, der mit einem grauen VW Passat unterwegs war – stieg aus und schlug unvermittelt mit einem Baseballschläger auf den weißen Ford Focus des Geschädigten ein. Dabei entstand ein Sachschaden am linken hinteren Kotflügel sowie an der Lampe in Höhe von etwa 1500 Euro. Danach stieg der Mann wieder in sein Auto und fuhr weiter. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Polizei sucht in Wurzen nach Zeugen

Wer hat zur Tatzeit Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum Täter und/oder dessen Fahrzeug geben? Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Grimma, Köhlerstraße 3 in Grimma, Telefonnummer 03437708925100.

Von LVZ/gap