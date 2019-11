Wurzener Gymnasiasten arbeiten eine Tag für Afrika

Wurzen

Wie schon in den vergangenen Jahren möchten sich Schülerinnen und Schüler aus den vier achten Klassen im Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasiums Wurzen am bundesweiten Aktionstag „Mein Tag für Afrika“ beteiligen. Für die etwa 90 Gymnasiasten findet der Afrika-Tag am 6. Dezember statt, informierte Lehrerin Evelin Maucher. Um sich aber zuvor vom Inhalt des Projektes ein Bild machen zu können, trat eine Informationsgruppe des Veranstalters, „Aktion Tagwerk e.V.“, vor die Jugendlichen. Nicht von ungefähr standen mit Anna Jansen und Paul Zmazly zwei selbst noch sehr junge Menschen auf der Bühne, die sich momentan im Sozialen Jahr befinden und das Projekt präsentierten.

„Bildung ernährt Menschen“

„Uns ist es wichtig, dass sich junge Menschen hier in Deutschland einmal Gedanken darüber machen, was passiert gerade an ganz anderen Orten auf dieser Welt, mit denen ich sonst nichts zu tun habe“, begann Evamarie Becker vom Berliner Aktionsbüro das Ziel zu umreißen. Gleichzeitig hätten die jungen Menschen die Chance, sich irgendwo in einem Betrieb nützlich zu machen, um Geld zu erwirtschaften. Damit, so Becker weiter, werden vor allem Bildungsprojekte in afrikanischen Ländern finanziert. Daher auch der Projekt begleitende Slogan, „Bildung ernährt Menschen“. Da es erfahrungsgemäß nicht ganz so einfach sei, den etwa 90 Gymnasiasten für einen Tag einen Betrieb zuzuweisen, baut das Projekt auf die Unterstützung der Eltern. „Die meisten Schüler gehen für diesen einen Tag mit in die Betriebe und Unternehmen ihrer Eltern“, kündigte Becker auch für das neue Projektjahr an. Lobenswert sei in diesem Zusammenhang die Akzeptanz der Betriebe, in denen die Jugendlichen für einen Tag aktiv werden.

Positives Feedback in Wurzen

Wie von Schulsozialarbeiterin Susann Nöbel zu erfahren war, gibt es aus den vergangenen Jahren ein durchweg gutes Feedback aus den Reihen der am Projekt beteiligten Schüler. „Natürlich spielt das erwirtschaftete Geld eine Rolle, denn so sind zwischen zwei- und dreitausend Euro zusammengekommen. Wir machen den Erfolg aber auch am Engagement, an der Freude, Aufgeschlossenheit und Disziplin fest sowie an der Art und Weise, wie mit und über das Projekt kommuniziert wird“, bilanzierte Becker die letzten Jahre.

Von Frank Schmidt