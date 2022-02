Wurzen: NS-Symbole auf Garagen geschmiert

Wurzen

Unbekannte Täter haben in der Alten Nischwitzer Straße in Wurzen an insgesamt sechs Garagen mit roter Farbe mehrere Graffiti mit teilweise nationalsozialistischen Schriftzügen und Symbolen geschmiert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen Dienstag, 11 Uhr, und Mittwoch, 16 Uhr. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sei noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung.

Von LVZ