Wurzen

Polizisten bemerkten während ihrer Streifentätigkeit am Samstagabend in Wurzen einen Fahrradfahrer, der von der Lessingstraße nach links in die Friedrich-Ebert-Straße einbog. Dabei stellten die Beamten bei diesem leichte Unsicherheiten bei seiner Fahrweise fest. Daraufhin wurde der 52-Jährige einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Der 52-Jährige wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Von LVZ/gap