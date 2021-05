Wurzen: Runder Tisch für Inklusion plant Livesendung bei Radio Blau

Landkreis Leipzig

Im Landkreis Leipzig arbeiten Vereine, Initiativen, Selbsthilfegruppen und Einzelpersonen engagiert daran, eine gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen einzufordern und umzusetzen. Auch der neugegründete Runde Tisch für Inklusion Wurzen möchte den „herausfordernden“ Inklusionsweg im ländlichen Raum unterstützen und begleiten, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes.

So unterstützen das Netzwerk für Demokratische Kultur (NDK), die Stiftung Herrnhuter Diakonie - Teilhaben mit Assistenz in Hohburg und Wurzen, die Diakonie Leipziger Land, der Special Olympics Sachsen-Anhalt e.V., die Behindertenbeauftragte des Kreises, das Inklusionsnetzwerk Sachsen, die Volkssolidarität Wurzen, Profamilia/Melisse und der Ringelnatzverein den Runden Tisch für Inklusion in Wurzen.

Gemeinsam mehr Angebote im ländlichen Raum schaffen

„Wir wollen die tolle Arbeit der betroffenen und unterstützenden Menschen sichtbar machen - all das, was diese in den letzten Jahren im inklusiven Bereich geleistet haben. Gemeinsam wollen wir noch mehr Angebote schaffen, die es unbedingt braucht: In der Schule und im Freizeit- und Wohnbereich!“ sagt Katrin Hanisch,vom Ringelnatzverein. Deshalb initiiert die Initiative Aktionen zum Mitmachen und Weiterdenken:

So kommen am 28. Mai Akteure der Inklusion im NDK Wurzen zusammen, um gemeinsam eine Livesendung zu gestalten, die im freien Radio Blau ausgestrahlt wird. Am 30. Juni soll dann auch eine direkte Begegnung wieder möglich sein. Mit Abstand und Maske werden sich auf dem Wurzener Marktplatz Initiativen und Vereine vorstellen und zu kleinen Mitmachaktionen einladen.

Chancengleichheit als Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben

„Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich dazu gehört - unabhängig vom Aussehen, dem Alter, der Sprache und ob er oder sie eine Behinderung hat. Ziel der Inklusion ist, Ausgrenzung zu verhindern, indem jeder Mensch mit all seinen Besonderheiten so akzeptiert wird, wie er ist. Die Gleichbehandlung und Förderung von Chancengleichheit ist eine wichtige Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben und gesellschaftliche Teilhabe“, so Ronny Prosy von der Stiftung Herrnhuter Diakonie in Hohburg und Wurzen. Der „Runde Tisch Inklusion Wurzen“ ist ein loser Zusammenschluss von Initiativen und Vereine, der zum Mitmachen einlädt. Wer sich der Runde anschließen möchte, kann sich an Sonja Golinski wenden (E-Mail: golinski@inklusionsnetzwerk-sachsen.de).

Von lvz