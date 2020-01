Wurzen

Unbekannte haben in Wurzen die Eingangstür und die Hauswand der Schule an der Sternwarte mit Graffiti beschmiert. Die Tags zeigen verfassungsfeindliche Symbole sowie einen Schriftzug mit beleidigendem Inhalt. Sie wurden vermutlich in den Tagen kurz vor oder nach Silvester dort angebracht. Die Polizei ermittelt wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Sachbeschädigung und Beleidigung.

Von lvz/ hem