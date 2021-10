Wurzen: Transporter mit drei Motorrädern gestohlen

Wurzen/Torgau

Krimineller Doppel-Erfolg in Wurzen: Unbekannte stahlen in der Nacht zu Sonnabend nicht nur einen Mercedes Sprinter. Im Fahrzeug befanden sich drei Motorräder. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls und hat alle vier Fahrzeuge zur Fahndung ausgeschrieben.

Transporter hat Motorräder an Bord

Abgestellt wurde der Transporter in der Geschwister-Scholl-Straße am Freitagabend gegen 23.30 Uhr. Am Sonnabend, 6 Uhr, bemerkte der Eigentümer den Verlust und informierte die Polizei. In dem weißen Sprinter mit dem Kennzeichen MTL-X 309 befanden sich drei Kräder verschiedener Fabrikate: eine blaue Yamaha XT mit dem Kennzeichen L-XT 80, eine Husqvarna mit dem Kennzeichen WUR-EX 6 und ein dunkelblaues Motorrad Sherco 2,5i mit dem Kennzeichen SHK-XE 21.

Sprinter wird auch in Torgau gestohlen

Die Polizei beziffert den Stehlschaden auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag. Die Fahndung nach den Fahrzeugen blieb bisher ohne Ergebnis. Offen ist, ob es einen Zusammenhang gibt mit einem ähnlichen Fall aus Torgau: In derselben Nacht wurde hier in der Dommitzscher Straße ebenfalls ein weißer Mercedes Sprinter gestohlen, Kennzeichen TO-A 701. Der Stehlschaden befindet sich im niedrigen fünfstelligen Bereich. Der hatte allerdings keine Motorräder geladen.

Von es