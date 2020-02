Wurzen

Ein Unbekannter hat sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einem Wurzener Kindergarten einschließen lassen. Eine Mitarbeiterin einer Reinigungsfirma stellte heute Morgen fest, dass über Nacht eine unbekannte Person im Kindergarten gewesen war und verständigte umgehend die Polizei.

Was hat der Täter gesucht?

Die Beamten ermittelten, dass sich der Unbekannte wahrscheinlich am Vorabend einschließen ließ. Anschließend hatte er sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Was der Täter die Nacht über in dem Kindergarten vor hatte, ist noch unklar. Auch ob und was er gestohlen hat, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Nach seinem Einbruch hat der Unbekannte das Gebäude vermutlich durch die Brandschutztür verlassen. Zur Höhe des Sachschadens liegen der Polizei bisher keine Angaben vor.

Von lvz