Wurzen bringt Rietzschke wieder ans Tageslicht

Als „vorzeitiges Weihnachtsgeschenk“ hat Bürgermeister Uwe Weigelt ( SPD) die Öffnung der verrohrten Rietzschke von der Quelle im Lossataler Ortsteil Körlitz bis nach Roitzsch bezeichnet. Vor allem deshalb, weil mit der jetzt erfolgten Plangenehmigung eine fünfjährige Vorbereitungszeit endet.

Dem Projekt vorausgegangen war zunächst ein sogenanntes Flurbereinigungsverfahren, also die Neuordnung des ländlichen Grundbesitzes, sowie die Bildung einer Teilnehmergemeinschaft (TG), bestehend aus den jeweiligen Flächeneigentümern.

Lossatal verabschiedet Finanzierungsvereinbarung

Damit die Arbeiten 2021 beginnen können, verabschiedete der Gemeinderat Lossatal kürzlich eine Finanzierungsvereinbarung zwischen der Kommune und der TG. Diese beinhaltet unter anderem die Bereitstellung von 107 902 Euro, um entsprechende Fördergelder akquirieren zu können.

Das eigentliche Vorhaben erfolgt laut Weigelt in drei Abschnitten. Zunächst werde die Rietzschke in der Gemarkung Körlitz ans Tageslicht gebracht. In der zweiten Etappe legt die Stadt Wurzen auf ihrem Territorium den Bach frei. Zuletzt lässt die TG auf der gesamten Strecke einen voll gepflasterten Wirtschaftsweg errichten, den dann auch Radfahrer, Wanderer und Einwohner nutzen dürfen. Ebenfalls im Vertrag fixiert wurde ferner der Rückbau der Körlitzer Kläranlage sowie der Abriss des ehemaligen Jugendklubs.

Rietzschke-Vorhaben hängt mit dem Mühlgraben zusammen

Im Übrigen hängt die Offenlegung der Rietzschke ursächlich mit der Verrohrung eines Teilstückes des Mühlgrabens auf dem Werksgelände der Wurzener Dauerbackwaren GmbH und einer Hiobsbotschaft zusammen. Denn im Oktober 2013 hatte der Süßwarenhersteller Griesson - de Beukelaer für das Tochterunternehmen in der Muldestadt die Schließung der Produktionsstätte angedroht, falls der nahe Mühlgraben weiterhin oberirdisch verläuft. Schließlich wollte das Unternehmen den Standort gern erweitern.

Letztlich fand der damalige Bürgermeister Gerald Lehne und heutige erste Beigeordnete des Landkreises eine Lösung des Konfliktes, zumal der Gesetzgeber für das Verschließen von offenen Gewässern sogenannte Ausgleichsmaßnahmen vorsieht. Wurzen verpflichtete sich demnach, für den Eingriff in die Natur insgesamt 240 Meter der Rietzschke hinter dem Roitzscher Stausee zu öffnen. Der Mühlgraben entlang der Dauerbackwaren GmbH verschwand bereits im Februar 2016 unter der Erde.

