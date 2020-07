Wurzen büßt als Wirtschaftsstandort ein

Wurzen

Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) nimmt die Kritik ernst. Erst kürzlich stellten die Industrie- und Handelskammer ( IHK) und die Handwerkskammer zu Leipzig dem Stadthauschef das Fazit ihrer jüngsten Standortumfrage in Mitteldeutschland vor. An der Erhebung vom Sommer 2019 beteiligten sich insgesamt 809 Betriebe in den 13 größten Städten mit mehr als 10 000 Einwohner der Wirtschaftsregion Leipzig – darunter auch 29 Firmen aus Wurzen.

Für die mittlerweile dritte Analyse nach 2009 und 2014 versandten die beiden Verbände Fragebögen. Zu beantworten waren 48 Standortfaktoren in fünf zentralen Themenkomplexen, wie zum Beispiel „Verkehr und Infrastruktur“, „Bildung/Arbeitskräfte/Netzwerke“ oder öffentliche Verwaltung. Die Bewertung erfolgte in Form von Schulnoten.

Handlungsbedarf besteht beim Breitbandausbau

Laut IHK-Pressesprecherin Uta Renger konnte Wurzen nach Einschätzung der Teilnehmer insbesondere bei den Einkaufsmöglichkeiten, den Angeboten des öffentlichen Nahverkehrs sowie bei der Versorgungssicherheit mit Strom punkten. Ebenso wurden Kriterien, wie Umweltqualität Kinderbetreuung oder die Verfügbarkeit von Wohnraum beziehungsweise die Qualität des Wohnumfeldes den Erwartungen der Unternehmen im hohen Maße gerecht.

Fünf Jahre zuvor rangierten allerdings noch unter den Top 10 die „Verfügbarkeit von Parkplätzen/Anlieferzonen“, „medizinische Versorgung“ sowie die „Unternehmensbetreuung durch die Verwaltung“. Vor allem die Parkplatzsituation in der Muldestadt und die Bearbeitungsdauer von Anträgen und Genehmigungsverfahren durch die Stadt rutschen im Vergleich zur 2014er-Studie am stärksten ab und gehören nunmehr zu den „unzufriedensten Faktoren“. Darunter zählen außerdem auf Platz drei das „Image der Stadt“ und gleich dahinter die „Verfügbarkeit von Azubis“.

Ein weiterer Mangel aus Sicht der Unternehmen ist die Höhe der Gewerbesteuer. „Handlungsbedarf besteht unter anderem bei der Breitbandanbindung“, so IHK-Sprecherin Renger. Alles in allem zensierten die 29 ansässigen Adressaten der Umfrage den Wirtschaftsstandort Wurzen mit einer 2,4. Einem keineswegs schlechten Wert, wie der Blick zu den Nachbarn verrät: Grimma erhielt die Gesamtnote 2,9 (Beteiligung 56 Unternehmen), Oschatz 3,1 (30 Unternehmen), Eilenburg 2,6 (49 Unternehmen) sowie Delitzsch 2,5 (59 Unternehmen).

Stadtverwaltung verschließt sich nicht gegenüber der Kritik

Oberbürgermeister Röglin genießt die Bilanz der Kammerstatistik schon angesichts des schwachen Rücklaufes mit Vorsicht. „Dennoch verschließen wir uns nicht gegenüber der Kritik“, so der 50-Jährige. Immerhin seien ihm die Bedürfnisse eines Breitbandausbaus und schnellen Internets hinlänglich bekannt. „Leider geht es nicht immer so rasch und unkompliziert, wie wir uns die Umsetzung auch als Kommune wünschen.“

Das negative Urteil über die Verfügbarkeit von Pkw-Stellflächen führt er indes auf den Zeitraum der Befragung zurück. Im Sommer des Vorjahres setzte die Stadt nach vielen Debatten gerade das neue Parkkonzept um. Zum Beispiel wurde mit Pollern das wilde Parken auf dem Marktplatz verhindert. Was Röglin jedoch am meisten am Umfrageergebnis wurmt, sei die Beurteilung der Verwaltung. „Hier muss und hier wird sich etwas tun!“

