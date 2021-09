Wurzen ebnet den Weg für das künftige Jugendparlament

Wurzen

Klares Bekenntnis: Die Stadträte des Kulturausschusses haben jetzt erstmals den Weg für eine Mitsprache des künftigen Jugendparlaments im Wurzener Land geebnet. Demnach wird für einen Vertreter oder einer Vertreterin des neunköpfigen Gremiums die Stelle des Wurzener Jugendbeauftragten festgeschrieben, womit er beziehungsweise sie dann Antrags-, Rede- sowie Beteiligungsrechte genießt – jedoch kein Stimmrecht.

Bis die Schülerinnen und Schüler aber aktiv in das kommunalpolitische Geschehen eintreten können, wird noch einige Zeit vergehen. So müssen unter anderem die drei weiteren Gemeinden des Wurzener Landes – Bennewitz, Lossatal sowie Thallwitz – ebenfalls noch ihre Hauptsatzung ändern.

Projektidee kommt zunächst ins Stocken

Im Vorfeld des aktuellen Beschlusses gab Cornelia Hanspach den Ausschussmitgliedern zunächst einen kurzen Abriss von der Idee zur Gründung eines Jugendparlaments bis zum Stand heute. Schließlich begleitet die Stadtsprecherin gemeinsam mit Mandy Röntgendorf vom Bennewitzer Jugend- und Freizeittreff „Werner Moser“ den gesamten Prozess, dessen Anfang im Demografieprojekt 2014 liegen

Seinerzeit äußerten die Jugendlichen den Wunsch, ihren Teil zur Entwicklung des Wurzener Landes beitragen zu wollen. Doch zunächst kam das Projekt ins Stocken. Für eine Anschubfinanzierung sorgte erst wieder die Änderung der Sächsischen Gemeindeordnung. Denn im Januar 2018 schrieb der Freistaat hierin fest, dass Kommunen bei ihren Planungen und Vorhaben, die die Interessen der jüngeren Generation berühren, diese in angemessener Weise zu berücksichtigen hätten.

Gut 500 Schüler wählen ihre Parlamentsvertreter

Insofern nahm die Initiative wieder Fahrt auf, so Hanspach. „Im November 2019 wurde der neue Anlauf mit einer Jugendkonferenz im Firmensitz der Leuchten Manufactur Wurzen gestartet. Dabei ging es in der Hauptsache um inhaltliche Fragen.“ Von da an erfolgten regelmäßige Treffen, die durch die steigende Corona-Inzidenz im Frühjahr plötzlich stoppte. Die Jugendlichen wussten sich aber zu helfen und verlegten die Findungsphase ins digitale Netz.

Mittlerweile sei der entscheidende Schritt vollzogen, informierte Hanspach weiter. Noch vor den Sommerferien im Juli wählten gut 500 Schüler in den Oberschulen Wurzen, Lossatal, Trebsen sowie des Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasiums ihre Parlamentsvertreter. Über die hohe Resonanz des Urnengangs waren Hanspach und Röntgendorf positiv überrascht. Dem aktuellen Gremium gehören Lilli Petzold (15), Luisa Tiesies (17), Josi Petzold (16), Fee Schwuchow (17), Lena Wagner (15), Moritz Büchner (13), Jonathan Röglin (18), Yannik Anders (18) sowie Jaden Nimitz (18) an.

Ehrgeiziges Programm bis zum eigentlichen Start

Zum Schluss erwähnte die Wurzener Stadtsprecherin, welche Aufgabe nunmehr für die politische Juniorgarde anstehen. „Es muss von ihnen eine Geschäftsordnung erarbeitet werden sowie ein Arbeitsplan. Angedacht sind ferner ein Workshop mit den Stadträten sowie eine gemeinsame Arbeitsgruppe.“ Das ehrgeizige Programm sei aus Sicht der Mentorin alles andere als eine leichte Aufgabe, um eventuell Anfang 2022 bereits den Ausschuss- und Ratssitzungen beizuwohnen. Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD) ist jedenfalls optimistisch, dass es gelingt. „Die Jugendlichen scharren nämlich schon mit den Hufen.“

Von Kai-Uwe Brandt