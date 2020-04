Wurzen erinnert an letzte Kriegstage – und streitet weiter über die Retter

Wurzen

Mit einem ökumenischen Friedensgebet wollen Kirchgemeinden am 24. April den Tag der friedlichen Übergabe der Stadt Wurzen an die Amerikaner begehen. Vor 75 Jahren hätten mutige Männer geschafft, was anderswo nicht möglich war, sagt der evangelische Pfarrer Alexander Wieckowski: „Ungeachtet ihrer Parteibücher widersetzten sie sich dem ,Nero-Befehl’, den Feinden nichts als verbrannte Erde zu hinterlassen.“

Den Aufruf zum Gebet unterstützt auch sein katholischer Amtsbruder Uwe Peukert. In Corona-Zeiten stehe die Veranstaltung, die für 19 Uhr in der Wenceslaikirche angesetzt ist, unter dem Vorbehalt behördlicher Auflagen. Sollten Versammlungen trotz angekündigter Lockerungen weiter untersagt bleiben, respektiere man dies und werde stattdessen die Glocken läuten, heißt es. Auch die Stadtverwaltung schließt sich der Aktion an.

April 1945: Wurzen ist in großer Angst

Bereits in den Jahren 2018 und 2019 erinnerte Wurzen in dem Gotteshaus an die dramatischen letzten Kriegstage im April 1945. An jenem 16. April steht die amerikanische Artillerie auf der Bennewitzer Seite der Mulde und schießt sich auf den Dehnitzer Wachtelberg ein. Auf dem Berg befehligt Hauptmann Karl Dall, Vater des bekannten Fernsehkomikers. Ein Volkssturmmann kommt zu Tode. Es gibt mehrere verwundete Soldaten. Wurzen ist in großer Angst.

Um die Amis aufzuhalten, lässt Kampfkommandant Major Adolf Gestefeld am gleichen Tag auch die Eisenbahnbrücke über der Mulde sprengen. Zuvor versuchen Sozialdemokrat Otto Schunke und Kommunist Kurt Krause vergeblich, Zündleitungen zu durchtrennen. Unter Lebensgefahr schwimmt Krause am 18. April durch die Mulde und überbringt dem amerikanischen Bataillonskommandeur Victor Conley das Kapitulationsangebot des Wurzener OB.

Auf der gesprengten Eisenbahnbrücke überwanden der damalige Wurzener Oberbürgermeister Armin Graebert und seine Begleitung in der Frühe des 24. April 1945 die Mulde, um auf Bennewitzer Seite den amerikanischen Kommandeur Major Viktor Conley zu treffen. Quelle: Heinz Hättig

Dr. Armin Graebert ( NSDAP), Oberbürgermeister in Wurzen von 1939 bis 1945, will die Stadt vor Tod und Verderben bewahren. Als Kunde von Friseur Otto Billwitz lässt er sich von dem Sozi vertrauenswürdige Männer aus der politisch organisierten Arbeiterschaft nennen. Dabei fallen die Namen Schunke und Krause. Mit beiden trifft sich der Bürgermeister mehrmals im Geheimen. Zugleich zieht er den evangelischen Pfarrer Carl Magirius und dessen katholischen Amtsbruder Franz Wörner ins Vertrauen.

Sinnloses Blutvergießen in letzter Sekunde verhindert

Es sei jenes Bündnis von Wurzenern unterschiedlicher Prägungen, Ansichten und Konfessionen gewesen, das ein sinnloses Blutvergießen in letzter Sekunde verhindert habe, sagt Pfarrer Wieckowski. Auch der Stadtrat sieht es ähnlich. Nach jahrelangen Querelen beschloss das Lokalparlament zuletzt mehrheitlich, das Trio Graebert, Schunke und Krause bei den nächsten Straßenneu- beziehungsweise -umbenennungen in genau dieser Reihenfolge zu berücksichtigen.

Dr. Armin Graebert, Wurzener OB, war an der kampflosen Übergabe Wurzens an die Amerikaner beteiligt. Quelle: Wulf Skaun

Eine Ehrerbietung, die in Bezug auf Magirius, Wörner und Conley längst Wirklichkeit ist. Doch kaum war der Beschluss gefasst, regt sich nun abermals Widerstand. Jens Haubner von den Grünen, der bei der Wahl den Einzug in den Stadtrat verfehlte, bezeichnet die geschichtlichen Darstellungen „bestenfalls als halbe Wahrheit“. Für ihn sei Graebert kein Held. Er verweist auf dessen Veröffentlichungen, die auch im Völkischen Beobachter gefeiert worden seien.

Haubner : Major Gestefeld erklärte Wurzen zur Lazarettstadt

Zudem verweist Haubner darauf, dass Graebert die Kapitulation der Stadt nicht etwa entgegen nationalsozialistischer Befehle veranlasste: „Es war Kampfkommandant Gestefeld, der Wurzen zur Lazarettstadt erklärte. Dieser rückte mit seinen Soldaten Richtung Norden ab. Ausdrücklich ermächtigte er Oberfeldarzt Dr. Warsow, gemeinsam mit dem Oberbürgermeister die Übergabeverhandlungen zu führen“, sagt Haubner der LVZ.

Jens Haubner vor dem Wachtelberg mit Bismarck-Turm in Dehnitz. Dieser war in den letzten Kriegstagen hart umkämpft. Quelle: privat

Nachzulesen, so Haubner, sei das in den Erinnerungen Graeberts: „Ich hatte durch die Vermittlung des Stabsarztes Dr. Däsbach noch ein Schreiben des Kampfkommandanten erwirkt ...“ Er, Haubner, gebe außerdem zu bedenken, dass Graebert von 1937 bis 1939 Kämmerer von Weimar war: „Da das KZ Buchenwald in die Stadt eingemeindet wurde, ist es schwer vorstellbar, dass Graebert nichts von den Verbrechen wusste. Schließlich profitierte Weimar finanziell von dem Lager.“

Außerdem wohnte Armin Graebert in Wurzen zuletzt in jenem Haus, aus dem zuvor die jüdische Familie Luchtenstein vertrieben und deportiert wurde, so Haubner. Er werde in den nächsten Monaten vor allem zur Rolle Graeberts in dessen Amtszeit als Weimarer Kämmerer recherchieren, sagt der Grüne. Er habe im Rahmen des Projekts „Meine Zukunft Wurzener Land“ bereits einen entsprechenden Zuschuss beantragt.

Skaun : Haubner hat nichts Substanzielles in der Hand

Der einstige LVZ-Redakteur Wulf Skaun ist erstaunt über den nochmaligen Vorstoß der Kritiker: „Herr Haubner geht an die Öffentlichkeit, obwohl er nichts Substanzielles in der Hand hat.“ Skaun, längst Rentner, verfolgt die Debatte über Wurzens Retter seit 2005. Er erinnert an das Schreiben des „Antifaschistisch-Demokratischen Blocks“, der sich drei Jahre nach dem Krieg an die sowjetischen Behörden wandte, um Graeberts Entlassung aus der Lagerhaft zu erwirken.

Ihr Oberbürgermeister habe sich in seiner sechsjährigen Amtszeit keinerlei Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht, heißt es da. Und wörtlich: „Sein Handeln war in jeder Beziehung gerecht und anständig.“ Was die Absender nicht wussten: Graebert war bereits mehr als ein Jahr zuvor – am 5. Februar 1947 – in der Haft in Jamlitz gestorben. Graeberts Familie erhielt erst 1995 die offizielle Todesnachricht. Ein Jahr später wurde Graebert rehabilitiert.

Impuls für die heutige Zeit

„Ja, Graebert war NSDAP-Mitglied. Aber darf man einen Menschen nur nach seinem Parteibuch beurteilen?“, fragt Pfarrer Wieckowski. „Ja, Krause war Kommunist. Aber war er es nicht, der durch die Mulde schwamm, um die Botschaft des Oberbürgermeisters zu überbringen?“ Jeder, der heute leichtfertig urteile, solle sich fragen, ob er in der schweren Zeit ein Widerstandskämpfer gewesen wäre, gibt der katholische Pfarrer Peukert zu bedenken: „Wenn Menschen guten Willens – wie in jenen letzten Kriegstagen geschehen – die Kräfte bündeln, kann das sehr wohl auch ein Impuls in der heutigen nicht gerade friedvollen Zeit sein.“

Von Haig Latchinian