Wurzen/Roitzsch

Wenn alles klappt, wird das Dorfgemeinschaftshaus in Roitzsch demnächst auch von außen ein Schmuckstück, worüber sich vor allem die Vorsitzende des Frauenvereins L.U.I.S.E., Steffi Ferl, freut. Denn der Stadtrat gab jetzt zu seiner jüngsten Sitzung grünes Licht zur Vorfinanzierung für die Sanierung der Fassade des früheren Gasthofes in der Roitzscher Hauptstraße. Insofern verfolgte die ehemalige SPD-Stadträtin den Tagesordnungspunkt 15 mit besonderem Interesse.

Schließlich ist der Frauenverein seit 2012 Eigentümer und Betreiber der Immobilie. Erworben hatte die Gemeinschaft den ehemaligen Gasthof aus einer Zwangsversteigerung heraus. Das Kapital stammte vom Kauferlös des Herrenhauses, das sich bis 1925 im Besitz der Gräfin von Schack befand und 1945 enteignet wurde. Unter Trägerschaft der Volkssolidarität befand sich im Gutssitz vom 1. August 1993 bis zum 31. März 2003 ein Kinder- und Frauenhaus unter Leitung von Gisela Clauß. Danach überließ die Stadt Wurzen das Objekt den Roitzscher Vereinen.

Das „Haus an der Rietzschke“ ist heute der Vereinstreffpunkt

Der Frauenverein L.U.I.S.E. gründete sich am 9. März 1994 und wird seither von Steffi Ferl geleitet. Sie erinnert sich noch gut an den Kraftakt, aus der früheren Gaststätte ein Zentrum des Dorfes entstehen zu lassen. Innerhalb eines halben Jahres und mit mehr als 2000 Arbeitsstunden gelang es, der leer stehenden Immobilie wieder Leben einzuhauchen. Am 3. Oktober 2013 war es so weit. Die Einweihung konnte gefeiert werden.

Im Sommer 2014 wurde dann sogar noch auf dem Freigelände ein Generationen-Bewegungspark errichtet. Und zum Herbstfest 2019 komplettierte das Sanierungsende der Scheune den Gebäudekomplex. Heute ist das „Haus an der Rietzschke“ als Vereinstreffpunkt und Veranstaltungsort mit dem 140 Quadratmeter großen Saal inklusive Küche nicht mehr wegzudenken.

Sanierungsvorhaben kostet insgesamt über 22 000 Euro

Finanzielle Hilfe bei der Umsetzung ihres ehrgeizigen Vorhabens erhielten die Roitzscher über Fördergelder der Stadt Wurzen, aber ebenso durch das Leader-Programm der Europäischen Union (EU) zur Entwicklung des ländlichen Raumes. Im Oktober 2013 flossen beispielsweise 100 000 Euro der EU in den Umbau des Gasthofes.

Wer wie viel für welches Projekt vom Leader-Kuchen erhält, steuert übrigens die Lokale Aktionsgruppe Leipziger Muldenland (LAG). Beim jüngsten Förderaufruf der LAG vom 22. November 2021 beteiligte sich jedenfalls der Frauenverein L.U.I.S.E., obwohl es eine sogenannte Fördermittelbindungsfrist von zehn Jahren gibt und folglich bis Oktober 2023 normalerweise keine weitere Unterstützung für das selbe Objekt gewährt werden kann. Es fand sich jedoch eine Lösung, um die desolate Fassade dennoch auf Vordermann zu bringen.

Wurzen geht nämlich mit dem einstimmigen Votum des Parlaments erst einmal in Vorleistung. Die festgelegte Summe von 20 000 Euro zahlt der Verein zurück, sobald er den Leader-Zuschuss erhält. Laut Kostenschätzung benötigt L.U.I.S.E. insgesamt 22 430 Euro für die Sanierung. Knapp 4500 Euro bringt die Gemeinschaft selber auf. 17 944 Euro beträgt die Höhe der erhofften Fördergelder.

Im März fällt Entscheidung über den Förderantrag

In trockenen Tüchern ist die mögliche Lösung aber nicht. Zwar haben die Abgeordneten ihr Ja-Wort gegeben. Nun muss allerdings der Koordinierungskreis der LAG zu seiner Sitzung im März noch dem Förderantrag des Vereins zustimmen. Wie es in der Beschlussvorlage heißt, erfolge die Rückzahlung des Betrages aus dem Kommunaletat „mit der Auszahlung der Fördergelder nach Fertigstellung der Sanierungsarbeiten“. Die Stadt Wurzen trage hierbei kein finanzielles Risiko, da die Summe erst bereitgestellt werde, wenn der positive Zuwendungsbescheid vorliegt.

Steffi Ferl zeigt sich bei alledem optimistisch. Immerhin braucht das Dorfgemeinschaftshaus Roitzsch dringend eine neue Fassade, zumal der Stucksims bereits bröckelt und zur Gefahr für die Nutzer wie Passanten wird.

Von Kai-Uwe Brandt