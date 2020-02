Nach nur einem Wahlgang: Wurzen hat eine neue Seniorenbeauftragte

Wurzen

Waltraud Teich ist die neue Seniorenbeauftragte der Stadt Wurzen und schaffte es bereits im ersten Wahlgang, die Stadträte von sich zu überzeugen. Mit zwei Urnengängen hatte jedoch die Verwaltung zur jüngsten Parlamentstagung vorsichtshalber gerechnet und das aus gutem Grund.

Immerhin bewarben sich vier Frauen für das Ehrenamt, nachdem Vorgängerin Brigitta Findler auf eigenen Wunsch ihre Tätigkeit zum 31. Dezember niederlegte. Seit Februar 2014 war sie Ansprechpartnerin für Senioren der Stadt und führte jeden letzten Donnerstag im Monat eine Sprechstunde in den Räumen der Volkssolidarität Wurzen durch.

Vorstellungsrunde der vier Bewerberinnen

Erfreut über den Zuspruch nach der Ausschreibung zeigte sich Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD); das Prozedere der Wahl leitete Matthias Rieder, zuständiger Mitarbeiter für Recht und Datenschutz im Stadthaus. Bevor alle Mandatsträger den Stimmzettel ausfüllten, erläuterte er zunächst den Ablauf. Demnach benötigte jede der Kandidatinnen im ersten Wahlgang das Mehrheitsvotum der zwanzig anwesenden Räte, also elf Kreuze. Im zweiten Versuch hätte die einfache Mehrheit genügt.

Waltraud Teich Quelle: Archiv

Wenig später erhielt das Damen-Quartett die Möglichkeit, sich dem Gremium vorzustellen. Als Erste ans Mikrofon trat Martina Abresch, die viele Jahre das Kinder- und Jugendhaus Wurzen leitete, Ende 2014 in Rente ging und noch vor kurzem als Jugendbeauftragte der Stadt fungierte. Ihr erklärtes Ziel, sagte die 70-Jährige, sei es, Netzwerke zu knüpfen sowie die Jugend „mehr für die Senioren zu sensibilisieren“.

Auf reichlich Erfahrung durch ihre Arbeit im Kreisseniorenbeirat verwies Hannelore Flämig, die aus Brandis stammt und ebenfalls 70 Jahre alt ist. „Ich fühle mich voller Tatendrang, dieses Amt gewissenhaft, kompetent und erfahren im Umgang mit Senioren auszuführen“, betonte die ehemalige Deutschlehrerin, Betriebswirtin und Immobilienverwalterin.

Waltraud Teich arbeitet seit 1987 in der Altenhilfe

Mit ihrem berufspraktischen Hintergrund versuchte die dritte Kandidatin, die 63-jährige EU-Rentnerin Elke Schindler aus Sachsendorf, zu punkten. Bis zur Erwerbsunfähigkeit arbeitete die gebürtige Altenburgerin als Pflegedienstleiterin in Leipzig. Das Rennen machte aber schließlich Waltraud Teich, die Vierte im Bunde – dank der elf benötigten Stimmen im ersten Wahlgang.

Die Wahlurne des Wurzener Stadtrates. Quelle: Archiv

Seit 1987 ist die neue Seniorenbeauftragte nun schon in der Altenhilfe aktiv, 25 Jahre davon bei der Volkssolidarität. Dem Regionalverband Wurzen stand sie bis September 2011 als Geschäftsführerin vor. Dann suchte sich Teich mit 55 Jahren ein neues Betätigungsfeld und wechselte zum Nachbarverband Torgau-Oschatz, um in Torgau das Seniorenheim in der Martin-Luther-Straße zu übernehmen. 2020 beendet sie hier ihre Tätigkeit und geht in den Ruhestand. Für ihren künftigen Job im Ehrenamt will die 63-Jährige übrigens auch die Ortsteile der Stadt Wurzen einbeziehen.

Zum Schluss dankte Oberbürgermeister Röglin allen Bewerberinnen, insbesondere denen, die das Nachsehen hatten: „Bitte betrachten sie sich nicht als Verlierer.“

Von Kai-Uwe Brandt