Wurzen kommt nicht zur Ruhe – woher rührt diese Gewalt?

Wurzen

Er wolle seinen Namen nicht nennen. Man wisse nie, was noch komme, sagt der Mann, der im Erdgeschoss eines Mietshauses in der Kantstraße aus dem Fenster schaut. Sein Blick ist ängstlich, seine Stimme dünn. Polizeiautos parken seit Stunden vor der Tür. In der Nummer 26 wurde ein Pakistaner mutmaßlich von einem Landsmann getötet. Nun laufen die Ermittlungen. „Das geht einem sehr nah“, schüttelt Anwohnerin Ilona Merkwitz den Kopf: „Vor einigen Tagen wurde nur wenige Straßen weiter ein 17-Jähriger erstochen – unsere Enkel gingen mit ihm die Schule.“

Wurzens evangelischer Pfarrer Alexander Wieckowski Quelle: Haig Latchinian

„Wieder ist ein Mensch in unserer Stadt gewaltsam ums Leben gekommen“, beginnt Pfarrer Alexander Wieckowski fast zeitgleich seine Andacht. Gemeinsam mit der japanischen Kantorin Kaoru Oyamada bittet der Geistliche seit einem Monat wochentags jeden Abend zum Gebet in den Wurzener Dom. Bis Pfingsten hatte er außerdem noch zum „Corona-Singen“ in den hoch über der Altstadt gelegenen Pfarrgarten geladen. Sieben Minuten läuteten die Glocken von Dom und St. Wenceslai, danach wurde „Der Mond ist aufgegangen“ angestimmt.

Trotz Lockerungen kommt Stadt nicht zur Ruhe

Uta Moltrecht spielte Violine, Beate Wieckowski Akkordeon, der kleine Felix Krause blies Saxophon und Andreas Clauß schlug mit Wasser gefüllte Flaschen an. „In Zeiten, da Abstand und Distanz geboten sind, wollten wir auf Gemeinschaft nicht ganz verzichten“, sagt der Pfarrer. In Gärten, Gassen und auf Balkonen sangen die Wurzener mit. Man winkte sich gegenseitig zu, wünschte einander Gesundheit und eine ruhige Nacht. Und nun das... Trotz Lockerungen kommt die Stadt nicht zur Ruhe.

Von einem permanenten Ausnahmezustand will Wieckowski aber nicht sprechen. Gewalt gebe es auch anderswo, leider, mitunter bis in die Familien hinein. „Zu sechst in einer Neubauwohnung bei Dauerberieselung durch Fernsehen und Computer – das konnte schon zur Herausforderung werden.“ Er fürchtet, die beiden Tötungsdelikte innerhalb weniger Tage in Wurzen könnten nur die Spitze des Eisbergs gewesen sein: „Womöglich haben einige unter uns verlernt, Meinungsverschiedenheiten gewaltfrei auszutragen.“

Lob für deutsche Corona-Politik

Man könne dankbar dafür sein, sagt der Pfarrer, wie das Land bislang durch die Pandemie gekommen sei. Anderswo in Europa beneide man die Deutschen für deren Gründlichkeit. Andererseits, betont er, dürften sich die kirchlichen Gemeindekreise noch immer nicht treffen: „Wir haben gar nicht die Räumlichkeiten, um die Auflagen zu erfüllen.“ Ja, es sei gut, dass Sachsen auf eine weitere Normalisierung des Lebens dränge, dabei selbst voran gehe. Und ja, auch wenn er die Inhalte nicht automatisch teile, habe er zumindest Verständnis für einzelne Proteste.

Wie berichtet, finden seit geraumer Zeit auch in Wurzen sogenannte Hygiene-Demos statt. Auf dem eher überschaubaren Markt gab es an einem der Freitagabende gleich zwei Kundgebungen zur selben Zeit. Hüben die zumeist jungen Leute von Fridays for Future, drüben die Kritiker Merkelscher Krisenbewältigung. Es blieb bis zuletzt hitzig, aber gewaltfrei. „Es ist das gute Recht der Wurzener, sich frei äußern zu dürfen“, sagt Wieckowski: „Wie immer gilt: der Ton macht die Musik.“

„Betroffenheit muss sich Bahn brechen dürfen“

Niemand solle glauben, die ganze Wahrheit gepachtet zu haben, gibt der Pfarrer zu bedenken. Im Recht sei nicht immer, wer sich am lautesten artikuliere. „Ist es nicht so, dass wir uns alle erst an diese neuen Fragen heran tasten müssen? Das gilt für den oft zitierten kleinen Mann auf der Straße genauso wie für den Politiker im Bundestag.“ Dennoch, Betroffenheit müsse sich Bahn brechen dürfen. In diesem Zusammenhang erwähnt Wieckowski auch den Trauerzug der Freunde des nach Himmelfahrt am Rande einer Gartenparty erstochenen 17-jährigen C.

Er erwarte von Polizei und Staatsanwaltschaft eine gründliche Aufklärung der Vorfälle. Genauso wichtig sei die anschließende Unterrichtung der Bevölkerung, so der Geistliche: „Vermutungen und Gerüchte können nicht gut sein. Ebenso wenig wie eine politische Instrumentalisierung.“ Auf LVZ-Nachfrage sprach Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz erneut von noch laufenden Ermittlungen. Was die mit einem tödlichen Messerstich verbundene Schlägerei unter Deutschen rund um den Männertag betrifft, so sitze der 21-jährige mutmaßliche Täter weiter in Haft.

Staatsanwaltschaft Leipzig : Ermittlungen laufen

Gegen ihn werde wegen des Tatvorwurfs des Totschlags ermittelt. Ob Anklage erhoben wird, müssten die Nachforschungen zeigen, informiert Schulz. Noch am Anfang stehe man bei den Recherchen zum Tod des in dieser Woche aufgefundenen 24-jährigen Pakistaners. Über eine durchtrennte Kehle, wie mancherorts zu lesen, will er sich nicht äußern. Nur so viel: „Noch am Abend konnte ein 34-jähriger Landsmann vorläufig festgenommen werden. Der Tatverdächtige wurde dem Haftrichter vorgeführt. Dieser hat den beantragten Haftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt.“

Sorgen oder Ängste anderer lasse man nicht gern an sich heran, sagt Pfarrer Wieckowski in seinem Abendgebet: „Wir haben doch genug eigene Probleme, oder? Von der Freude anderer möchten wir auch lieber nichts hören. Es könnte uns ja weh tun, wenn wir anfangen, deren Leben mit dem unseren zu vergleichen. Es liegt auf der Hand, dass dadurch Entfremdung entsteht. Wenn der eine sein Herz nicht ausschütten, der andere aber sein Herz genauso wenig öffnen will, spüren wir das, was uns gerade heutzutage so großen Kummer bereitet: Herzenskälte.“

„Haben wir keine Angst“

Der Pfarrer ist gespannt, wann er zur Begrüßung wieder die Hand ausstrecken darf: „Ohne sozialen Kontakt verkümmert der Mensch.“ Umarmungen wie auch Gestik und Mimik seien wichtig. Er wolle sich gar nicht vorstellen, Mund und Nase dauerhaft bedecken zu müssen: „Masken sind schlimm!“ Konferenzen im Internet, wie in Corona-Zeiten üblich, könnten das Gespräch auf Augenhöhe nicht ersetzen. „Haben wir keine Angst. Sorgen wir dafür, dass unser Wurzen lebenswert bleibt. Nutzen wir die Krise als Chance zum Neuanfang.“

Olaf Nicolaus ist Mieter im Haus Dresdener-/Ecke Rosa-Luxemburg-Straße. In der Nacht nach Himmelfahrt sei er aus dem Schlaf gerissen worden. „Wir bekamen drei Kleinkinder rein gereicht, die bei der Feier im Vorgarten anwesend waren.“ Obwohl er unbeteiligt gewesen sei, fürchtete er tagelang um seine Familie. Nun mobilisierte er allen Mut zum Neuanfang. Mit seiner Frau hakte er den unglückseligen Garten – die blanke Erde. Gras ist noch nicht über die Sache gewachsen. Auf der anderen Straßenseite erinnern Freunde von C. mit Blumen und Kerzen an den Toten.

Von Haig Latchinian