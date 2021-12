Wurzen kündigt Pachtvertrag mit dem Regionalverband der Kleingärtner

Wurzen

Knapp eine halbe Stunde dauerte die Debatte hinter den verschlossenen Türen des Großen Saals im Kulturhaus Schweizergarten. Erst danach durften sich die Besucher der letzten Stadtratssitzung des Jahres wieder auf ihre Stühle setzen, um zumindest am Votum der ehrenamtlichen Volksvertreter teilzunehmen – und das fiel deutlich aus. So stimmten 15 der anwesenden Kommunalpolitiker für die Kündigung des Generalpachtvertrages mit dem Regionalverband (RV) „Muldental“ der Kleingärtner. Vier Parlamentarier aus den beiden Fraktionen „Neues Forum für Wurzen“ sowie AfD enthielten sich der Stimme.

Welche Gründe zur Auflösung der Vereinbarung vom 26. Februar 1991 zwischen der Stadt Wurzen und der Dachorganisation der Kleingärtner führte, ist bislang nicht bekannt, zumal es weder eine Beschlussvorlage gab noch eine offizielle Erklärung der Verwaltung im Nachhinein. Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD) verkündete lediglich, dass nunmehr den Kleingartenvereinen separate Pachtverträge auf freiwilliger Basis angeboten werden.

Regionalverband zeigt sich verwundert über den Beschluss

Frank Lichtenberger, Präsident des RV, zeigte sich über den Schritt verwundert, wie er auf Nachfrage sagte. „Es ist schon etwas eigenartig, dass die Stadt auf einmal den Generalpachtvertrag mit uns kündigt. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass wir gemeinsam mit den Verantwortlichen im Stadthaus über ein Jahr lang an einem Kleingartenentwicklungkonzept gearbeitet haben.“ Darüber hinaus, so der RV-Präsident, hätte der Verband erst kürzlich eine korrigierte Fassung des Kontrakts erhalten und am 30. November unterzeichnet ans Stadthaus zurückgesandt.

Auf die Frage, welche Folgen die jüngste Entscheidung habe, antwortete Lichtenberger: „Das kann ich momentan nicht sagen. Wir wissen ja nicht, welche Begründung nach dem Bundeskleingartengesetz der Kündigung zugrunde liegt. Diese Information werden wir erst abwarten und dann darauf reagieren.“ Fakt sei jedenfalls, dass die Vertragsauflösung sowieso erst Ende 2022 vollzogen werden könne, schließlich gebe es hierfür Fristen und außerdem die Option des Einspruchs und der gerichtlichen Klage dagegen. „Insofern warten wir ab.“

Juristische Auseinandersetzung währt bereits über drei Jahre

Dass die Stadt Wurzen und der Regionalverband bereits seit Jahren juristisch die Klinge kreuzen, ist mittlerweile allseits bekannt. Dabei geht es um drei Gartenvereine, die auf eigenen Wunsch hin, im April 2017 den RV verließen und einen eigenen Stadtverband gründeten. Um ihnen im Bezug auf den Grund und Boden unter die Arme zu greifen, löste die Stadtverwaltung schon einmal den Generalpachtvertrag auf. Doch dagegen wehrte sich die Dachorganisation und gewann im November 2018 den Prozess vorm Landgericht Leipzig. Wurzen gab allerdings nicht klein bei und ging per Feststellungsklage in die nächste Instanz. Jedoch verlor die Kommunalbehörde im Juni 2020 ebenso die Berufungsverhandlung beim Oberlandesgericht.

Gartenentwicklungskonzept bleibt ohne Konfliktstoff

Weitaus weniger Konfliktstoff bot übrigens im Vorfeld des aktuellen Kündigungsbeschlusses die Verabschiedung des künftige Kleingartenentwicklungskonzeptes. Wie Frank Rehmann, Leiter der städtischen Liegenschaften, bei seiner kurzen Einführung betonte, diene das Papier angesichts des Leerstandes in den Sparten, dem Mitgliederschwund sowie der Überalterung der Vereinsvorstände vor allem der Planungssicherheit für alle Seiten. Die Umsetzung des Inhaltes erfolge stets in Absprache mit den Gemeinschaften – „niemand soll zu irgendetwas gezwungen werden“.

Neben CDU-Fraktionschef Kay Ritter begrüßte auch Stadtrat Jens Kretzschmar (Linke) den Entwurf. „Wir besitzen jetzt endlich eine Handlungsrichtlinie, die Hand und Fuß hat.“ Darüber hinaus schlug er vor, für die Vergabe verwaister Parzellen mehr denn je öffentlich zu werben. Das anschließende Votum ging ohne Enthaltung und Gegenstimme über parlamentarische Bühne.

