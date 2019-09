Wurzen

Das Projekt nimmt Gestalt an: Vor fast anderthalb Jahren stellte Peter Sauer, Geschäftsführer der Wurzener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH (WGW) erstmals die Idee vor, auf der Grünfläche an der Goethestraße acht Stadtreihenhäuser errichten zu lassen. Eigens dafür entwickelte die WGW in Kooperation mit dem Planungsbüro Kewitz aus Wurzen eine Konzeptstudiefür innerstädtisches Wohnen und suchte zugleich Kaufinteressenten.

Ein Wurzener Unternehmer möchte am Standort investieren

Kürzlich nun stellten der WGW-Chef und Andreas Kewitz die Details des Vorhabens vor und luden dazu Bauwillige in das Verwaltungsgebäude der Wutra Fördertechnik GmbH ein. Denn mit dem Gesellschafter des Unternehmens, Jens Karnahl, fand sich zugleich ein „potenzieller Investor“, wie Sauer sagte.

Noch ist das Areal grüne Wiese: Genau hier will die Wurzener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft sieben Stadtreihenhäuser errichten lassen, um endlich die Lücke in der Goethestraße zu schließen. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Damals, führte der 57-Jährige kurz ins Thema, standen auf dem 2700 Quadratmeter großen Areal Mietshäuser aus der Gründerzeit. Die Immobilien im Bestand der WGW wurden allerdings von Mitte bis Ende 2004 aufgrund des Leerstandes über das Förderprogramm Aufbau Ost abgerissen. Da heute insbesondere junge Familien händeringend Bauland suchen, entschied sich die WGW 15 Jahre später, die Lücke zu schließen.

Zufahrt aufs Grundstück erfolgt über eine Stichstraße

„Anfangs hatten wir acht Reihenhäuser mit direkter Garagendurchfahrt von der Goethestraße aus vorgesehen“, betonte Sauer. Dagegen aber legte die Verkehrsbehörde ihr Veto ein und stoppte den Entwurf. Darüber hinaus verlangte die Bauaufsicht eine Anpassung der Gebäudehöhe zu dem noch bestehenden Nachbarhaus, um das Gesamtbild der Häuserzeile in etwa zu erhalten. Insofern musste Kewitz die Pläne ändern.

Den neuen Zeichnungen zufolge, erläuterte der 55-jährige Diplomingenieur vor den zwölf Zuhörern, würde der Bauträger sieben statt vormals acht Häuser mit einer Traufhöhe von knapp acht Metern errichten. Wo einst das achte Gebäude angedacht war, entsteht die Zufahrt. Die Stichstraße mit kleinem Wendehammer ist so breit, dass sie Gegenverkehr zulässt und ermöglicht den Bewohnern das Parken auf dem hinteren Grundstück. „Jedes Haus erhält einen Stellplatz und besitzt eine Grünfläche.“ Der Zugang erfolgt über die Goethestraße. Da kein Keller vorhanden sei, würde im Erdgeschoss vor allem die Haustechnik integriert – inklusive Abstell- und Hobbyraum.

Wohnfläche pro Haus beträgt insgesamt 150 Quadratmeter

Per Treppe gehe es dann ins Obergeschoss mit Wohnzimmer, circa 30 Quadratmeter, sowie Küche, großem Bad und Balkon. Das Dachgeschoss beherbergt ein Schlafzimmer und zwei Kinderzimmer. „Alles ist natürlich optional.“ Um einen entsprechenden Eindruck zu vermitteln, nahm Kewitz seine Gäste per Animation sogar noch auf einen Rundgang durch das womöglich künftige Heim – circa 150 Quadratmeter Wohn- und 320 Quadratmeter Grundstücksfläche – mit.

Der Blick von hinten: Die Größe des künftigen Baugeländes, welches der Wurzener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft gehört, beträgt circa 2700 Quadratmeter. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Preis für Haus und Grundstück liegt bei 390 000 Euro

Zum Schluss der Veranstaltung beantworteten Sauer und Kewitz die Fragen der Besucher. So unter anderem zum Preis und dem möglichen Beginn des Projektes. Baustart für alle sieben Häuser zugleich sei laut Sauer erst, wenn sich vier Käufer gefunden haben und die Verträge unter Dach und Fach sind. Falls dies bis Ende September einträfe, „könnten wir bereits 2020 loslegen“. Für Grund und Boden sowie das bezugsfertige Haus, ergänzte Kewitz, werde derzeit mit 390 000 Euro gerechnet. „Allerdings ist die Zahl eine grobe Richtschnur und hängt von verschiedenen Kriterien ab.“ Immerhin bedarf es weiterer Abstimmungen, unter anderem mit dem Denkmalschutz bezüglich der Fassadengestaltung. Der Planer jedenfalls plädiert auf klassische Klinker.

Währenddessen hofft WGW-Chef Sauer, dass sich der eine oder andere Interessent in den nächsten drei Wochen für die Stadthäuser-Idee an der Goethestraße erwärmen lässt.

Kaufinteressenten erhalten weitere Details zum aktuellen Vorhaben bei der Wurzener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH, Peter Sauer, unter Telefon 03425/9 06 40

Von Kai-Uwe Brandt