Wurzen pflanzt Baum für Städtepartnerschaft

Ein besonderer Jahrestag naht: Am 3. Oktober 1990 besiegelten Wurzens damaliger Bürgermeister Anton Pausch und sein Amtskollege Georg Juraschka aus Warstein ( Nordrhein-Westfalen) per Unterschrift ganz offiziell eine Partnerschaft, die bis heute hält. Wenige Tage danach, am 20. Oktober, folgte zudem der Vertrag mit der niedersächsischen Gemeinde Barsinghausen.

Stadthaus arbeitet bereits am Festprogramm

„Beide Anlässe vor 30 Jahren wollen wir vom 2. bis 4. Oktober mit einem Städtepartnerschaftsfest in der Wurzener Innenstadt begehen“, kündigte Stadtsprecherin Cornelia Hanspach an. Erste Absprachen dazu wurden bereits 2019 getroffen und zuletzt am Vorabend des Bürgerempfangs bei einem Treffen mit den Gästen aus Warstein und Barsinghausen vertieft. „Momentan arbeiten wir am konkreten Konzept und werden natürlich unsere polnischen und ungarischen Städtepartner ebenfalls an diesem Wochenende nach Wurzen einladen.“

Eröffnung des Warsteiner Stadtfestes am 31. August 1990 im Beisein von Wurzens Bürgermeister Anton Pausch (2.v.l.). Quelle: Archiv

Aus Tamási ( Ungarn) gebe es schon eine Zusage, betont Hanspach, die am 6. Februar noch nach Milicz in die südwestpolnische Woiwodschaft Niederschlesien reist, um dort die Botschaft zu überbringen. „Neben den formalen Veranstaltungen sind Stände wie beim Landeserntedankfest 2011 angedacht und selbstverständlich Kulturprogramme.“ Weitere Details könne Hanspach nicht sagen, „da wir inmitten der Vorbereitungen stecken“. So viel aber stehe fest: Das diesjährige Stadtfest falle aufgrund des runden Geburtstages aus. Zumal, ergänzt die 55-Jährige, vom 10. bis 12. Juli an der Waldbühne in Thallwitz das Wurzener Landfest stattfindet und der Verschönerungsverein „Die Stadtwandler“ anlässlich der 10. Auflage direkt im Anschluss des Ringelnatzlaufes am 16. August ebenfalls ein kleines Stelldichein organisiert.

Der Warsteiner Wolfgang Heppekausen erinnert sich

Einer, der bestens über die Ereignisse vor 30 Jahren bescheid weiß, ist der Warsteiner Wolfgang Heppekausen. Per Bus fuhr er seinerzeit als Vertreter einer großen Delegation nach Wurzen. „Wir besuchten im Dom den mitternächtlichen Gedenkgottesdienst und saßen bis in die frühen Morgenstunden mit unseren Freunden zusammen. Am nächsten Tag dann die Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde.“ Es lasse sich kaum beschreiben, erzählt der ehemalige Kulturamtsleiter, „mit welchen Gefühlen mein Wurzener Kollege Raymund Töpfer und ich, aber auch viele andere, zum Schluss die dritte Strophe der Nationalhymne sangen“. Am Nachmittag des 3. Oktober 1990 wurden schließlich von den Warsteinern drei Eichen im Wurzener Stadtpark gepflanzt.

Mann der ersten Stunde: Der Warsteiner Wolfgang Heppekausen erinnert sich noch gut an die Ereignisse vor 30 Jahren, als es per Bus zur Vertragsunterzeichnung von Warstein nach Wurzen ging. Quelle: privat

1993 gründete sich sogar ein Städtepartnerschaftsverein

Dem eigentlichen Schlusspunkt voraus gingen allerdings intensive Kontakte zweier Mitglieder des Bürgerkomitees im Januar 1990 – Thomas Friedrich und Wolfgang Ebert. Beide pflegen noch heute enge private Kontakte. „Im März wollen wir zum Beispiel Freunde in Warstein besuchen“, berichtet Friedrich, der bis Ende September 2018 die Weiterbildungsakademie des Landkreises Leipzig leitete sowie Mitbegründer und langjähriger Vorsitzender des Vereins für Städtepartnerschaften Wurzen war. Die Gemeinschaft wurde am 26. Januar 1993 aus der Taufe gehoben und zählte zeitweise über 70 Personen. Insbesondere mit Tanzbällen machte der Verein bis zu seiner stillen Auflösung 2010 von sich Reden. Friedrich zufolge sei das Aus eine logische Folge gewesen, da sich die partnerschaftlichen Beziehungen stabilisiert und insofern die satzungsgemäßen Ziele erfüllt hätten.

Wurzens Partnerstädte auf einen Blick:

Warstein ( Nordrhein-Westfalen) seit 3. Oktober 1990Barsinghausen ( Niedersachsen) seit 20. Oktober 1990Tamási ( Ungarn) seit 30. Juni 2004Milicz ( Polen) seit 12. September:2014

