Wurzen punktet mit Nachtshopping und Ostermarkt

Wurzen

Das Echo überraschte vor allem die beiden Organisatoren Marcel Buchta und Victoria Lehmann vom Verein Standortinitiative Wurzen und Wurzener Land. Denn mit frischem Wind, reger Diskussion, guten Nachrichten und einer erfreulichen Teilnehmerzahl startete im Schloss Wurzen das erste Händlertreffen der Arbeitsgemeinschaft Innenstadt ins neue Jahr.

„Totgesagte leben länger“ – unter diesem Motto zeichnete Buchta zunächst für die Runde ein aktuelles Bild des Handels im Wandel. Wie er sagte, gab es zwar in jüngster Zeit mehrere Schließungen von Geschäften, wie der Wenceslai-Buchhandlung oder Schneiderei „Fadenwerk“ in der Albert-Kuntz-Straße, aber auch positive Botschaften von Eröffnungen. „Unter anderem der KrimzKrams-Laden im Domizil des Vereins Schweizerhaus Püchau in der Wenceslaigasse sowie die TechnikJungs im früheren Friseurgeschäft der Chic GmbH am Markt 14.“ Sogar der Spirituosenladen von Jens Kirchner in der Martin-Luther-Straße 2 fand mit Volker Winzek einen Nachfolger.

Händler wollen sich monatlich einmal treffen

Nach dem informellen Auftakt verkündete Buchta schließlich noch eine Neuerung, um den Austausch zwischen den AG-Mitgliedern zu befördern. Demnach sollen in Zukunft regelmäßige Zusammenkünfte stattfinden – immer am letzten Dienstag im Monat. Der nächste Termin steht also mit dem 25. Februar schon fest.

Immer wieder ein Besuchermagnet: Jedes Nachtshopping in Wurzen steht unter einem besonderen Motto. Das 21. im Vorjahr lockt zum Beispiel mit Feuer und Flamme zum Besuch der Innenstadt. Quelle: Frank Schmidt

Wenig später sorgte dann die Ankündigung von Buchta und Lehmann, 2020 lediglich eine Nachtshopping-Veranstaltung in Wurzenorganisieren zu wollen, für lebhaften Gesprächsstoff in den Reihen der Gäste. Letztlich sprach sich die Mehrheit weiter für zwei Events im Frühjahr sowie im Herbst aus und versprach zugleich, die Vorbereitungen der Imageoffensive stärker zu unterstützen. Darüber hinaus, so Buchta, wollen die Innenstadthändler erstmals den Schulterschluss mit dem Verschönerungsverein „Die Stadtwandler“ proben, der seit drei Jahren den Wurzener Ostermarkt ausrichtet. „Insofern dürfen sich die Kunden am 3. April auf das mittlerweile 23. Nachtshopping freuen und tags darauf, am 4. April, auf den Ostermarkt ganz in Familie.“

AG Innenstadt präsentiert Ideen für mehr Werbung

Den Schlusspunkt des Abends setzten Vorschläge, um mehr denn je Anlässe als Magnet für den Einkaufsbummel im Stadtzentrums zu nutzen. „Ideen dafür gibt es viele“, lässt Buchta wissen. Zum Beispiel eine Modenacht – „wie vor 20 Jahren im Schweizergarten“. Oder eine Art Heimatshopping in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer. Der 36-Jährige könnte sich aber ebenso die Renaissance der Wurzener Kürbisfiesta vorstellen sowie ein Sommerfest mit Freiluftkino und Cocktailbar im Herzen der Muldestadt. Selbst die Fußball-Europameisterschaft ab 12. Juni wäre aus seiner Sicht eine willkommene Chance, den Handel vor Ort zu stärke – in diesem Fall die Gastronomie.

Was aus den Gedankenspielen letztlich umgesetzt wird, liege natürlich bei den Gewerbetreibenden selbst. Das erste Händlertreffen der AG Innenstadt im neuen Jahr macht Buchta jedenfalls Hoffnung.

Von Kai-Uwe Brandt