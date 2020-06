Wurzen rechnet mit Steuerausfall von anderthalb Millionen Euro

Wurzen

Aufgrund der Corona-Pandemie rechnet die Stadtverwaltung Wurzen mit einem Ausfall bei der Gewerbesteuer von circa anderthalb Millionen Euro. Wie Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) zur jüngsten Parlamentssitzung den Stadträten mitteilte, würde sich die Summe in etwa mit den derzeitigen Schätzungen der Kämmerei decken.

Oberbürgermeister Röglin: Ich traue dem Frieden nicht

Zugleich erwähnte das Stadtoberhaupt, dass die finanzielle Schieflage vorerst keinerlei Folgen haben werde, da der Freistaat ein Schutzschirm spannte. Den sächsischen Kommunen stehen demnach gut 750 Millionen Euro zur Verfügung, um die Einbrüche zu kompensieren. „Ich muss allerdings dazu sagen, dass die Situation in den Gemeinden sehr unterschiedlich ist“, fügte Röglin an. Wurzen sei zwar momentan gut aufgestellt, doch der 50-Jährige traue dem Frieden nicht. Schließlich gebe es in der Muldestadt viel produzierendes Gewerbe, welches bislang kaum von der Corona-Krise betroffen war. Insofern gehe er davon aus, dass sich die Steuerausfälle jener Branchen erst nächstes Jahr im Stadthaushalt bemerkbar machen, da sich darunter zahlreiche exportstarke Unternehmen befinden.

Grundschule „An der Sternwarte“ erhält neue Fassade

Erfreuliche Nachrichten verkündete Röglin in Bezug auf die Sanierung der Grundschule „An der Sternwarte“. Mit dem Ende der Arbeiten an und in der Bildungsstätte plant die Verwaltung für Dezember. Vor der Sommerpause erfolge die Vergabe von Bauleistungen, weshalb der Stadtrat am 14. Juli noch einmal zu einer Sondersitzung zusammenkommt. Auf der Tagesordnung stehe dann die Erneuerung der Fassade.

Eine Woche nach Beginn der Sommerferien am 27. Juli sind Handwerker ebenfalls vor Ort in der Grundschule „Zum Elefant“ in Kühren. Hier, so Röglin, sei die Trockenlegung des Gebäudes angedacht.

Der Eingangsbereich des Freibades Dreibrücken: Aufgrund der Corona-Beschränkungen ist die Anzahl der Besucher auf 925 Personen beschränkt. Für Burkartshain sind lediglich 605 Personen zugelassen. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Zuletzt verwies der Oberbürgermeister auf die aktuelle Situation in den Kindertagesstätten und den beiden Freibädern. Bei den Kitas habe die Stadtverwaltung wegen personeller Engpässe weiterhin das Problem der eingeschränkten Betreuung. Zu welchem Zeitpunkt die Einrichtungen wieder in den Normalbetrieb wechseln können, wusste Röglin indes nicht zu sagen.

Besuchergrenze im Freibad Dreibrücken: 925 Personen

Klare Hygieneregeln bestimmen mittlerweile auch den Besuch der beiden Badeoasen in Burkartshain und Wurzen. Vor allem wirke sich die Einhaltung des Sicherheitsabstandes auf die Anzahl der Gäste aus. Das kühle Nass im Freibad Dreibrücken dürfen derzeit nur 925 Personen und in Burkartshain 605 Personen genießen.

„Wir bemühen uns natürlich, die Öffnungszeiten so weit wie möglich aufrecht zu erhalten. Das gelingt uns jedoch nur eingeschränkt“, betonte Röglin. Ein Nachteil der gesetzlichen Vorgaben sei, ergänzte er im gleichen Atemzug, dass nicht jedem Einlass gewährt werden kann. Ist der Maximalwert erreicht, müssten Besucher bedauerlicherweise draußen warten.

