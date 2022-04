Wurzen schiebt Erschließung von Bauland auf altem Kasernengelände an

Wurzen

In zwei bis drei Jahren könnten in Wurzen auf dem ehemaligen Kasernenareal zwischen dem heutigen König-Georg-Wohnpark und dem Solarfeld an der Eilenburger Straße reichlich 90 Bauplätze für Eigenheime entstehen. Zumindest ist das der Wunsch der Stadtverwaltung, die jetzt mit der Vorbereitung zur Erschließung des circa zehn Hektar großen Geländes beginnen will. Doch dafür werden zunächst 110 000 Euro aus dem Haushalt benötigt.

Rekultivierung der militärischen Liegenschaft

„Um die Zeit abzukürzen, haben wir uns entschlossen, die Entwurfsplanung für Trink-, Ab- und Oberflächenwasser sowie für den Straßenbau und die Straßenbeleuchtung selbst anzufertigen“, begründete Michael Zerbs vorm Finanzausschuss den plötzlichen Entschluss des Stadthauses. Noch bis Mai dieses Jahres, so der Fachdienstleiter, liege auf dem Karree eine Bindefrist von Fördergeldern, die einst für die Altlastenerkundung, Gefahrenabschätzung sowie in den Abriss von Gebäuden, darunter drei Tankstellen und Waschrampen, flossen. Allein 2,9 Millionen D-Mark kostete Mitte der 90er-Jahre die Rekultivierung der militärischen Liegenschaft. Mit erheblichem Aufwand wurde unter anderem der Boden bis zu einer Tiefe von sieben Metern ausgetauscht.

60 Bauwillige wollen Grundstück erwerben

Schon damals hoffte Wurzen darauf, entlang der Eilenburger Straße einen neuen Stadtteil für 1500 Menschen inklusive eines Supermarktes entstehen zu lassen. Doch die Idee eines individuellen Hausbauprogrammes für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser parallel zum Rosenweg, wie noch 1998 das Baubüro Remus Jordan verkündete, verwirklichte sich nie. Stattdessen errichtete die frühere Wärmeversorgung Wurzen GmbH auf einer Teilfläche von 5,4 Hektar eine Photovoltaikanlage mit 10 322 Modulen, die am 30. August 2012 in Betrieb ging.

Über die Jahre hinweg entwickelte sich das Gelände zu einer grünen Oase. Jetzt drängt die Stadt Wurzen darauf, um das zehn Hektar große Areal als Eigenheimstandort zu entwickeln. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Das vorerst letzte Kapitel der langen Geschichte des sogenannten „Wohn- und Dienstleistungszentrums Eilenburger Straße“ schlug Wurzen schließlich am 4. März 2020 auf. Der Technische Ausschuss im Stadtrat verabschiedete damals die mittlerweile sechste Änderung des Bebauungsplanes. Doch jetzt soll das Vorhaben endlich Fahrt aufnehmen. Zumal sich laut Zerbs die Bauwilligen die Klinke in die Hand geben. Weit über 60 wollen derzeit ein Grundstück erwerben, weshalb die Kommune mit 110 000 Euro in Vorleistung gehen möchte. Zum Schluss seiner Ausführungen merkte der Fachdienstleiter an, dass nach Fertigstellung der Unterlagen diese an den Investor und Erschließer des Gebietes für 120 000 Euro verkauft werden. Insofern käme das Geld sofort wieder zurück.

Planungskosten werden über Rücklagen finanziert

Gerade weil Wurzen „dringend Bauland braucht“, bat CDU-Fraktionschef Kay Ritter den Ausschuss für eine Zustimmung zur Beschlussvorlage. Mittlerweile liegt nämlich auch der angedachte Eigenheimstandort in der Liststraße auf Eis, da sich die Erneuerung der Staatsstraße 11 durch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr verzögert. Erst nach den Arbeiten an der Trasse könne auf dem Teilstück der Kleingartenanlage „An der Muldenaue“ der Start erfolgen.

Thomas Schumann von der Fraktion „Bürger für Wurzen“ sowie Heinz Richerdt von der SPD wünschten hingegen von der Verwaltung eine klare Auskunft darüber, woher die Summe von 110 000 Euro aus dem bereits beschlossenen Doppelhaushalt kommen soll. „Jeder Vorschlag, der eingebracht wird, braucht eine Hausnummer“, sagte Richerdt. Antwort erhielten die beiden Stadträte von Nancy Markwart aus dem Fachbereich Finanzmanagement. Die Sonderausgabe würde aus den Rücklagen gespeist, teilte sie mit.

Kurz darauf votierten alle sieben anwesenden Abgeordneten des parlamentarischen Ausschusses einhellig für eine Entwurfsplanung des Wohngebietes Eilenburger Straße. Das letzte Wort dazu hat allerdings der Stadtrat zu seiner Sitzung am 26. April im Plenarsaal des Stadthauses.

Von Kai-Uwe Brandt