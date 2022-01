Wurzen setzt Kita-Schließzeit in Burkartshain trotz Elternprotest durch

Wurzen/Burkartshain

Die Enttäuschung des Elternrates der Kita Spielhaus in Burkartshain ist groß. Eigentlich hatte das vierköpfige Gremium gehofft, bei der Diskussion über die mögliche Einführung einer Sommerschließzeit ein Mitspracherecht zu genießen. Vor allem schon deshalb, weil über 76 Prozent der Eltern in einer Umfrage das Projekt über zwei Jahre kategorisch ablehnen. Doch nun mussten die Vertreter erfahren, dass die Wurzener Stadtverwaltung ihren Willen durchsetzt – ohne noch einmal auf die Kritik einzugehen und ohne parlamentarisches Votum.

Dabei erfuhren die Stadträte erstmals Anfang September 2020 von den Folgen der gravierenden Personalnot in der städtischen Einrichtung des Ortsteils. Vor dem Kulturausschuss schlugen seinerzeit Fachbereichsleiterin Kristin Pregel sowie Kita-Leiterin Manja Schindler Alarm. Demnach leidet das Spielhaus bereits seit längerem unter Personalengpässen und einem hohen Krankenstand, der sich mit der Corona-Pandemie zudem verschärfte. Den 247 Öffnungstagen, untermauerte Schindler damals die prekäre Lage, stünden insgesamt 283 Krankheitstage der acht Erzieherinnen pro Jahr gegenüber.

Stadthaus informiert erst Ende Januar über die Entscheidung

Um für eine Entlastung zu sorgen, offerierten die beiden Frauen dem Gremium die Idee, in Zukunft das Haus für zwei Wochen in den Sommerferien zu schließen. In jener Zeit könnten die Erzieherinnen dann einen Teil ihres Urlaubs nehmen oder Tage abbauen. Allerdings kam nicht zur Sprache, dass schon im Vorfeld der Großteil der betroffenen Eltern in einer Umfrage dem avisierten Modell eine Absage erteilten.

Eben deshalb wandte sich der Elternrat an die CDU-Fraktion und bat um Hilfe. Die Christdemokraten erreichten zumindest wenig später ein Gespräch mit Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD). Dabei sicherte der Stadthauschef zu, eine Verwaltungsumfrage zu initiieren, um das weitere Vorgehen abzustimmen, und gegebenenfalls den Stadtrat entscheiden zu lassen. Am 18. Oktober wurden schließlich die Antwortbögen den Eltern übergeben. Als Stichtag der Abgabe bestimmte der Fachbereich den 15. November.

Auf das Ergebnis der Kommunalbehörde musste der Elternrat jedoch bis vorige Woche warten, wie eine Nachfrage jetzt ergab. Und die Botschaft aus der Friedrich-Ebert-Straße 2 stößt den Beiratsmitgliedern des Spielhauses gleich mehrfach bitter auf. Insbesondere, weil viele Arbeitnehmer ihre Urlaubswünsche bereits im November und Dezember einreichen mussten. Denn Wurzen setzt das Pilotprojekt der Sommerschließung definitiv um. Eine Beschlussvorlage für die Abgeordneten wird es ebenfalls nicht geben, lautete die späte Nachricht.

Kritik des Elternrates: „Wir fühlen uns bevormundet“

Aus Sicht des Elternrates, habe die Stadtverwaltung auf Zeit gespielt und die Betroffenen letztlich vor vollendete Tatsachen gestellt. „Ein Mitbestimmungsrecht oder eine Kompromissbereitschaft gab es nie“, teilten die Elternvertreter mit. Und: „Dass Familien zu getrennten Urlauben gezwungen werden, Arbeitgeber keinerlei Verständnis mehr zeigen und dadurch inzwischen auch Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen, scheint der Stadtverwaltung weiterhin egal zu sein. Auch Bedenken, dass diese massiven gleichzeitigen Personalausfälle durch eine Schließzeit nicht kompensiert werden können, bleiben ungehört. Wir fühlen uns bevormundet, und unsere Meinung wird ignoriert.“ Zudem sei die Erhebung des Fachbereichs durch geschickte Formulierungen nur eine Abfrage dessen gewesen, was nach Ansicht der Eltern gegen die Einführung spreche. „Die tatsächliche Einführung der Schließzeiten wurde zum Beispiel im Anschreiben als Fakt dargestellt.“

Nicht zuletzt vermutet der Elternrat, der übrigens nach sächsischem Kita-Gesetzes nicht nur Ansprechpartner für die Eltern, sondern ebenfalls für das Personal und den Träger ist, dass nach einer erfolgreichen Pilotprojektphase die Schließzeiten für sämtliche städtische Kitas eingeführt werden. „Aktuell werden coronabedingt und aufgrund strenger Gruppentrennung in der Kita Spielhaus wiederholt auf unbestimmte Zeit nur verkürzte Öffnungszeiten angeboten. Es ist ein Dauerzustand, an dem sich dringend etwas geändert muss. Die Schließzeiten scheinen hierfür nicht die Lösung!“

Da das Thema mittlerweile zu einem tiefen Zerwürfnis zwischen den Parteien geführt habe, betonte der Elternrat zum Schluss, dass sich die Kritik keineswegs gegen das Personal richtet. „Die Erzieherinnen leisten eine tolle Arbeit.“

Von Kai-Uwe Brandt