Wurzen sichert die Wärmeversorgung für den Notfall ab

Wurzen

Minusgrade in der Nacht, kühle Temperaturen trotz Sonne tagsüber: Mit der Corona-Krise fragt sich mittlerweile so mancher, wie sicher ist eigentlich die Wärmeversorgung, falls kein Gas mehr geliefert werden kann? Doch diese Ängste nimmt die Wurzener Land-Werke GmbH, zu der seit Anfang des Jahres das Blockheizkraftwerk (BHKW) in der Liscowstraße gehört.

Demnach könne laut des kommunalen Unternehmens die Anlage binnen weniger Minuten mit halber Last auf Öl umgestellt werden. Allerdings nur dann, wenn das BHKW personell besetzt sei. Sobald externe Hilfe in Anspruch genommen werden muss, dauere der Übergang maximal zwölf Stunden.

74 000 Liter Öl als Reserve eingelagert

„Für einen solchen Notfall haben wir 74 000 Liter Öl eingelagert“, teilte Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) mit. Jene Reserve würde bei einer Leistung von 50 Prozent für circa 13 Tage ausreichen. „Zur Zeit, also bei zwölf Grad Celsius am Tag, benötigen wir 35 bis 40 Prozent.“

Die Anlage basiert übrigens auf zwei voneinander unabhängig arbeitenden Blöcken. Ein Block genüge, um Kunden außerhalb der kalten Wintertage ausreichend zu versorgen. Insofern, betonte das Stadtoberhaupt, wäre „genügend Redundanz bei Ausfall eines Blockes vorhanden“. Dass zwei Blöcke zugleich ihren Dienst versagen, sei aus seiner Sicht extrem unwahrscheinlich.

Darüber hinaus, so Röglin weiter, erfolge die Steuerung, Wartung sowie eine mögliche Reparatur des BHKW stets durch zwei Fachkräfte, die über die normale Arbeitszeit per Rufbereitschaft stets Gewehr bei Fuß stehen. „Beide Beschäftigten sind verheiratet und haben keine schulpflichtigen Kinder mehr.“ Ferner gebe es für wesentliche Teile der Anlage noch entsprechende Wartungs- und Instandhaltungsverträge mit Fachfirmen. „Und aus technischer Sicht lässt sich unser BHKW auch mit einer Person fahren.“

Für den personellen Notfall gerüstet

Doch was passiert, wenn beide Mitarbeiter ausfallen? An dieses Szenario, sagte der 50-Jährige, sei ebenfalls gedacht. „Für technische Fragen, die einen einschlägigen Hochschulabschluss voraussetzen, konnten wir einen Diplomingenieur in Teilzeit an uns binden. Er ist Teamleiter bei den Leipziger Stadtwerken.“ Über ihn bestehe obendrein ein direkter Zugang zu Leistungen des benachbarten kommunalen Versorgungsunternehmens.

Zuletzt verwies Oberbürgermeister Röglin darauf, dass die Wärmeversorgung Wurzen eine Diplom-Betriebswirtin beschäftigt, die sämtliche kaufmännischen Themen abdeckt. Im Falle einer Quarantäne könnte sie von zu Haus arbeiten. „Dafür haben wir bereits Vorsorge getroffen.“ So wie auch für die telefonische Festnetz-Erreichbarkeit des Unternehmens per Rufumleitung auf ein mobiles Gerät.

Wärmeversorgung beliefert knapp 2000 Wohnungen

Zu den Kunden der Wärmeversorgung Wurzen gehören die beiden Großvermieter Wurzener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH sowie die Wohnungsgenossenschaft Wurzen mit insgesamt knapp 2000 Wohnungen. Daneben beliefert das BHKW größere Betriebe wie die FläktGroup Wurzen GmbH, vormals GEA Klima- und Filtertechnik, sowie Schulen, darunter das Gymnasium, die Schwimmhalle, das Feuerwehr-Gerätehaus, die Polizeistation und das Stadthaus.

Von Kai-Uwe Brandt