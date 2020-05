Wurzen startet erst im Juni in die Badesaison

Wurzen/Burkartshain

Während in Leipzig die Freibäder am Montag wieder öffnen, hält sich Wurzen als Betreiber von zwei Freibädern noch zurück. Erst am 1. Juni sollen das Freibad Dreibrücken in Wurzen und die Anlage in Burkartshain ihren Badebetrieb aufnehmen.

Der Badespaß soll nicht zu kurz kommen. Doch anders als in den Jahren davor ist auf Grund der sogenannten Coronamaßnahmen mit Einschränkungen im Badebetrieb zu rechnen. Noch feilt die Kommune am Hygiene-Konzept, das Voraussetzung für den Betrieb während der Corona-Pandemie ist. Die Auflagen sind streng: Unter anderem muss die Anzahl der Badegäste, die sich zeitgleich dort aufhalten, auf ein bestimmtes Maß reduziert werden. Augenmerk gilt auf die Einhaltung des Mindestabstandes. In wieweit dadurch ein unbeschwerter Badebetrieb möglich ist, wird sich noch zeigen.

Strenge Auflagen: Wurzen sieht Eltern in der Pflicht

Alle die Einschränkungen werden vor allem die Kinder hart treffen, vermuten die Mitarbeiter der Bäder. Denn das unbeschwerte Herumtollen mit anderen Kindern wird kaum möglich sein. Besonders die Eltern sind deshalb in der Pflicht, auf die Einhaltung der Regeln bei ihren Sprösslingen ständig zu achten.

Das Freibad Burkartshain nutzt den offiziellen Start in den Badebetrieb erst einmal nicht. Die Öffnung ist ab 1. Juni geplant. Quelle: René Beuckert

Das Kühren-Burkartshainer Freibad erfreut sich nicht nur bei den Bewohnern aus dem Ort großer Beliebtheit. Auch aus den Umlandgemeinden kommen in den Sommermonaten viele Besucher. Peter Poppe vom Ortschaftsrat sagt, dass sich das Freibad seit Jahren regen Zuspruchs erfreut. „Im zurückliegenden Jahr konnte das Bad eine 300 prozentige Auslastung gegenüber des Vorjahres aufweisen, was sicher auf die extreme sonnige Wetterlage zurückzuführen ist“, meint Peter Poppe. Hauptsächlich Familien mit Kindern nutzen das Bad auf dem Land.

Burkartshain sucht nach Lösung für Schwimmunterricht

„Unser Freibad wird sogar von Leuten aus Wurzen frequentiert, da es hier etwas ruhiger zu geht“, stellt Poppe fest. Andererseits sei es ihm wichtig, dass die Kinder schwimmen lernen. Dafür setzt er sich seit Jahren ein und gibt Schwimmunterricht. „Da Nachfrage nach Schwimmstunden ist ungebrochen. Darum musste ich diese staffeln, um vielen Kindern die Grundlagen dazu zu vermitteln. Wegen der Corona-Hygienebestimmung stehe ich im Austausch mit der Stadt, um nach einer Lösung zu suchen, die es unter den besonderen Umständen weiterhin ermöglicht, den Jüngsten das Schwimmen beizubringen. Ich halte es für besonders bedeutsam, dass jedes Kind schwimmen kann“, hebt Poppe hervor.

Noch sind am Wurzener Erlebnisbad Dreibrücken die Tore zu. Dabei ist das Freibad eigentlich auf die Saison vorbereitet. Jetzt geht es an die Umsetzung der Hygienemaßnahmen, um einen reibungslosen Badebetrieb zu ermöglichen.

Zaungäste am Freibad Dreibrücken in Wurzen

Die ersten Leute schauen im Freibad vorbei, um sich ein Bild davon zu machen. Auch Ute Rößler nutzte die Gelegenheit, mit ihren Enkeln das Freibad – zumindest von außen – in Augenschein zu nehmen. „Was ich gesehen habe sieht aus, als könnte es losgehen. Meine beiden Enkelkinder sind schon voller Ungeduld“, sagt Rößler.

Außerdem erzählt sie, dass sie als Kind in den 60er-Jahren regelmäßig das Freibad besucht habe. „Für uns Kinder war entscheidend, dass wir auf der Wiese herumtollen und ab und zu ins Wasser springen konnten. Wir hatten viel Spaß dabei. Hier habe ich meine Schwimmstufen abgelegt. Später besuchte ich auch mit meinen Kindern das Freibad regelmäßig, die hier genauso unbeschwert ihrem Badevergnügen nachgegangen sind“, so Rößler. Auch in diesem Jahr möchte sie wieder mit den Enkeln Zeit im Freibad verbringen. Die Einrichtung habe sich in den zurückliegenden Jahren zu einem modernen attraktiven Bad entwickelt“, so die Wurzenerin.

Von René Beuckert