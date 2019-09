Wurzen steckt Fahrplan für das Wasserturm-Projekt ab

Wurzen

Wenn alles klappt, könnte im März 2020 der Satzungsbeschluss für das Bauvorhaben rund um den Wasserturm über die parlamentarische Bühne gehen. So jedenfalls sieht derzeit der Fahrplan der Stadtverwaltung aus. Wie Fachdienstleiter Michael Zerbs kürzlich die Mitglieder des Technischen Ausschusses informierte, sei das Mammutprojekt am Clara-Zetkin-Platz weit gediehen.

Demnach wurden die Unterlagen des Vorentwurfes im August abgeschlossen. Die nächsten Schritte seien das Aufstellen eines Bebauungsplanes und zugleich die Beantragung der Baugenehmigung. Zudem erfolge noch die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie das Abwägen der eingegangenen Hinweise und zuletzt die öffentliche Auslegung des Entwurfes. Das Prozedere ziehe sich bis März/April nächsten Jahres hin.

Pestalozzi-Oberschule erhält neue Laufbahn

Auf dem knapp 5000 Quadratmeter großen Areal soll die Musikschule, die heute die oberste Etage in der Ringelnatz-Grundschule nutzt, ihr neues Domizil erhalten. Dafür will die Stadtverwaltung den 32 Meter hohen Wasserturm sowie die Villa Clara-Zetkin-Platz 11, 1889 als Herberge zur Heimat errichtet, auf Vordermann bringen. Außerdem entstehen auf dem Gelände ein Aldi-Markt und 78 Parkplätze für Kunden und die Bildungsstätte des Landkreises.

Das imposante Bauwerk ist 32 Meter hoch, wurde 1893 errichtet und am 18. Januar 1894 feierlich eingeweiht. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Bereits im Vorfeld signalisierte der Investor des Discounters, Klaus Landau aus Kleinmachnow, die Kosten für eine Neugestaltung der benachbarten Sportanlage der Pestalozzi-Oberschule zu tragen. Da die derzeitige Laufbahn von 80 Meter weichen muss, erhält die Pesta ein 50-Meter-Adäquat gleich nebenan.

Abbruch der Nebengelass beginnt ab Juli 2020

Mit dem Abbruch der Nebengelasse auf dem Wasserturm-Gelände und dem parallelen Aufbau der Sportanlage rechnet Zerbs im Zeitraum von Juli bis Oktober 2020. Danach werden die Zufahrtsstraßen neu gestaltet, vor allem der Kreuzungsbereich Martin-Luther-/ August-Bebel-Straße. „Wir wollen hier den Fahrbahnbereich einengen“, so Zerbs. Darüber hinaus erhält die Martin-Luther-Straße einen Fahrradstreifen, der es in Zukunft erlaubt, vom Busbahnhof ins Stadtzentrum zu radeln. Dadurch fallen einige Pkw-Stellplätze weg.

Veränderungen seien ebenfalls für die August-Bebel-Straße vorgesehen, zumal sich in Höhe des Grundstückes Nr. 33 später die Zufahrt für Lieferfahrzeuge befindet. Bis dato erlaubt die Trasse Gegenverkehr. Doch mit einer schmaleren Fahrbahnbreite, den neuen Gehwegen und einer modernen Beleuchtung soll die August-Bebel-Straße als Einbahnstraße für mehr Verkehrssicherheit sorgen – Kostenpunkt 400 000 Euro, darunter 295 000 Euro an Fördergeldern und 16 000 Euro über Straßenausbaubeiträge.

Wasserturm erhält fünf Geschosse und Sicherheitstreppenhaus

Nächste Etappe auf dem Karree seien die Außenanlagen und Parkplätze sowie das Discountergebäude, erfuhren die Volksvertreter. Denn schon Mitte 2021 wolle Aldi den Markt eröffnet. Voraussichtlich erst Ende 2021, fügte Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) an, wären die Villa und der Wasserturm bezugsfertig. Allein fünf Geschosse würde das am 18. Januar 1894 eingeweihte Industriedenkmal besitzen, inklusive Sicherheitstreppenhaus im Inneren. „Auf den Glasturm haben wir verzichtet“, so das Stadtoberhaupt. Alles in allem erhält die Musikschule in den beiden Immobilien 18 Räume, der Turm biete sogar einen Konzertsaal für 75 Gäste mit Flügel.

Studenten-Entwürfe finden keine Berücksichtigung

Etwas erstaunt zeigte sich Stadtrat Andreas Fricke, Fraktion Bürger für Wurzen, nach den Ausführungen. Er wollte wissen, weshalb die Entwürfe von elf Architekturstudenten der Technischen Universität Dresden nicht Eingang in die aktuellen Pläne fanden. Die Ideen erhielten bei ihrer Vorstellung im März 2018 seitens der Abgeordneten viel Lob. Ende November des Vorjahres wurde sogar eine Arbeit zur Messe „Denkmal 2018“ prämiert. Die Preisträgerin verband optisch die Villa und den Aldi-Markt, ließ lediglich den Wasserturm frei stehen und schuf damit ein Ensemble zwischen Alt und Neu. Der Überbau, antwortete Röglin, hätte allerdings anderthalb bis zwei Millionen Euro mehr gekostet. Ferner teilte ihm der Discounter mit, eine Sichtverbindung zu den Parkplätzen zu benötigen, „sonst stirbt das Projekt“.

Von Kai-Uwe Brandt