Wurzen stundet Gewerbesteuer bis Ende August

Wurzen

Der Stadtrat Wurzen hat in seiner Sondersitzung beschlossen, die zinslose Stundung der Gewerbesteuer-Vorauszahlung sowie der Nachtragszahlung für die Vorjahre zu gewähren. Eigentlich sah die Beschlussvorlage aus der Stadtverwaltung als Stichdatum zunächst den 30. Juni vor. Doch auf Antrag des Vorsitzenden der SPD-Fraktion, Heinz Richerdt, wurde der Endtermin mit Zustimmung aller Abgeordneten bis zum 31. August verlängert.

Röglin: Das ist erst die Spitze des Eisberges

Bevor Katja Burghold vom Fachbereich Finanzmanagement im Stadthaus den Mandatsträgern noch einige konkrete Informationen zukommen ließ, schilderte erst einmal Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) die allgemeine Lage aufgrund der Corona-Krise. „Wir haben im Augenblick eine kritische Situation in der Stadt. Das bleibt niemandem verborgen“, so der 50-Jähriger. Eben deshalb wolle die Verwaltung den ansässigen Gewerbetreibenden die Chance geben, „ihre liquiden Mittel nicht für die Gewerbesteuer ausgeben zu müssen, sondern diese für die Sicherung des eigenen Unternehmens vorhalten zu können“.

Bereits 14 Unternehmer und Händler der Stadt Wurzen haben bereits einen Stundung der Gewerbesteuer beantragt.. Quelle: dpa

Mit Blick in die Zukunft sagte Röglin weiter: „Das ist die Spitze des Eisberges, über die wir hier reden.“ Denn was als Nächstes passiere, sei, dass die Gewerbetreibenden ihre Steuervorauszahlungen beim Finanzamt anpassen. Infolge dessen reduzieren sich Einnahmen und dies würde sich letztlich in der Stadtkasse bemerkbar machen. Folglich rechnet Röglin mit einem nicht unerheblichen Rückgang der kommunalen Gelder – „und dann wird es richtig spannend“. Schließlich leben die Städte und Gemeinden vor allem vom Gewerbesteuerfluss, der nach einem „starken Steuerjahr 2018/2019“ zu einem „schwachen Steuerjahr 2020/2021“ wechselt.

Signal der Solidarität Kommentar von Kai-Uwe Brandt Kommunen besitzen keineswegs große Spielräume, um Rettungsschirme über die von der Corona-Krise gebeutelte Wirtschaft zu spannen. Doch sämtliche Möglichkeiten, die sich den Verwaltungen bieten, sollten auch genutzt werden. Insofern geht Wurzen mit der Stundung der Gewerbesteuervorauszahlungen einen Schritt in die richtige Richtung und setzt zugleich ein Signal der Solidarität. Schließlich weiß niemand, wie lange Kleinunternehmer noch mit den staatlichen Auflagen zur Infektionsvermeidung überleben können. Vor allem die Gastronomie sieht sich mehr denn je in ihrer Existenz bedroht und rechnet mit gravierenden Einschnitten in der Restaurant- und Hotellandschaft – insbesondere im ländlichen Raum. Daran wird der aktuelle Ratsbeschluss wenig ändern, wenn die Schließungen noch weitere Wochen andauern. Die Stundung bliebe, und so viel ist sicher, ein Tropfen auf den heißen Stein und höchstens ein Trostpflaster für Betroffene. Zumal ebenso mancher Rathauschef heute schon die Stirn in Sorgenfalten legt, weil künftig weitaus weniger Steuereinnahmen sprudeln werden und somit geplante Investitionen ausbleiben. Zwar übt sich Wurzen bislang in Optimismus. Im Stadthaus aber weiß jeder, dass ehrgeizige Vorhaben, wie der Ausbau des Wasserturms für die Musikschule Muldental, mit geringerem Budget wohl kaum finanzielle Erfolgsaussichten haben. Spätestens dann dürften auch Wurzen sowie andere Städte und Gemeinden zu denen gehören, die auf das Spannen eines Rettungsschirmes angewiesen sind. E-Mail: k.brandt@lvz.de

Wurzen rechnet mit Einbußen von 1,4 Millionen

Ersten groben Schätzungen zufolge rechnet die Wurzener Stadtverwaltung mit Einbußen in Höhe von 1,4 Millionen Euro. Allerdings, so Röglin, bestehe kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. „Wir haben in den vergangenen Jahren in unserer Stadt gut gewirtschaftet.“ Das Polster an liquiden Mittel betrage demnach etwa zehn Millionen Euro. „Wir können also noch gut ein halbes Jahr ohne irgendwelche Zuwendungen auskommen.“ Trotzdem werde es schwierig, 2021 einen Haushalt aufzustellen, „aber keineswegs unmöglich“, zeigte sich das Stadtoberhaupt optimistisch.

Im Anschluss seiner Rede erläuterte Burghold den Beschlussvorschlag, der eine „generelle Stundung ohne Einzelfallprüfung“ bis zum 30. Juni vorsah und auf Bitte der SPD-Faktion um zwei Monate verlängert wurde. Zugleich entfällt die Vermögensnachweispflicht für Unternehmer und Händler der Stadt Wurzen, die aktuell von wirtschaftlichen und finanziellen Problemen bedroht oder bereits betroffen sind.

14 Gewerbetreibende reichten bereits Antrag ein

Wie Burghold zum Schluss erwähnte, gingen bis zum jetzigen Zeitpunkt schon 14 Stundungsanträge mit einer Summe von 130 000 Euro im Fachbereich ein.

Übrigens sind im Wurzener Kommunaletat für dieses Jahr 5,2 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen eingestellt und 5,3 Millionen für 2020. Zum 31. Dezember 2018 waren in der Muldestadt 1178 Gewerbeunternehmen angemeldet.

Von Kai-Uwe Brandt