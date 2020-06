Wurzen sucht Verbündete im Konflikt um Wasserturm-Projekt

Wurzen

Das Stadthaus setzt all seine Hoffnung auf den 8. Juli. Denn an diesem Mittwoch ab 15 Uhr wollen sich Vertreter der Kommunalverwaltung, Planer und Denkmalpfleger am Clara-Zetkin-Platz treffen, um neue Vorschläge für die Erschließung des Wasserturm-Areals zu diskutieren und einen Lösung zu finden.

Oberbürgermeister Röglin bemüht sich um Bündnisgenossen

Bislang liegt das Mammutprojekt mit einer Gesamtinvestition von elf Millionen Euro auf Eis, weil die Untere Denkmalschutzbehörde auf den Erhalt des alten Werkstattgebäudes besteht. Darüber hinaus lehnt das Amt in Borna den Ausbau des Wasserturms über fünf Etagen ab und fordert, dass der Hochbehälter in der Kuppel verbleibt.

Abriss oder Erhalt? Hierin sind sich die Stadt Wurzen und der Denkmalschutz uneins. Falls das Gebäude erhalten werden soll, platzt womöglich die gesamte Erschließung des Wasserturm-Geländes am Clara-Zetkin-Platz. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Seither herrscht reger Schriftverkehr zwischen Stadt und Landkreis – ohne sichtlichen Erfolg. Die Fronten scheinen verhärtet, zumal der Stadtrat jetzt ein wehrhaftes Signal versandte. Zur Sitzung Anfang der Woche verabschiedete das Parlament einstimmig den Bebauungsplan und zwar trotz des Vetos der Denkmalschützer. Zuvor gaben schon die Mitglieder des Technischen Ausschusses ihr Okay.

Fernab des politischen Widerstands bemüht sich Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) weiterhin um Verbündete in der Sache. Per Schreiben bat er unter anderem Kay Ritter um Vermittlungshilfe. Ritter soll sein Gewicht als CDU-Landtagsabgeordneter „in die Waagschale werfen“, um das Projekt voranzutreiben. Zugleich informierte Röglin den Christdemokraten darüber, dass die Antworten des Denkmalschutzes „nicht von der Deutlichkeit sind“, die er sich erhofft habe.

Landtagsabgeordneter Ritter : Meine Mittel sind beschränkt

Wie Ritter auf Nachfrage mitteilt, ist er „gern bereit, sich in seiner Funktion als Landtagsabgeordneter einzubringen“. Allerdings, fügt der 48-Jährige hinzu, „hätte ich mir als Vorsitzender der stärksten Fraktion im Stadtrat Wurzen eine frühere Einbindung gewünscht“. Schließlich seien nach heutigem Stand der Dinge seine Mittel einer positiven Einflussnahme eher beschränkt.

Das Hotelprojekt am Delitzscher Wasserturm: So mancher Stadtrat fragt sich beim Blick über die Kreisgrenzen, warum sich der Denkmalschutz in Wurzen so vehement quer stellt. . Quelle: Denta-Architekten

Bei alledem wolle sich Ritter dafür stark machen, dass alle Beteiligten demnächst „an einem Tisch sitzen, um auszuloten, was geht und was nicht“. Er selbst stehe definitiv hinter dem Umbau der Brache am Clara-Zetkin-Platz mit einem Aldi-Markt, dem Musikschulzentrum sowie circa 80 Parkplätzen. „Wir Stadträte sind natürlich interessiert daran, dass das Gelände am Busbahnhof endlich einem Zweck zugeführt wird, der letztlich vielen nutzt.“

Positives Beispiel: der Wasserturm in Delitzsch

Verwundert zeigt sich Ritter zum Schluss über das denkmalpflegerische Konfliktpotenzial in Wurzen beim Blick nach Delitzsch. „Am Delitzscher Wasserturm wird ja gerade ein futuristischer Gebäudekomplex hochgezogen.“ Das künftige Hotel mit einer Bruttogeschossfläche von 4280 Qudratmeter soll dann 64 Appartements, einen Spa-Bereich sowie ein Turmrestaurant mit Aussichtsterrassen in 28 Metern Höhe integrieren und außerdem einen großzügigen Park erhalten. „Warum also ist es in Wurzen so schwer, einen Musikschulturm mit Proberäumen und einem kleinen Konzertsaal zu errichten“, fragt sich Ritter.

