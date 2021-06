Wurzen und Grimma: Ab Montag gibt es den digitalen Impfnachweis in der Apotheke

Wurzen

Wenn am 14. Juni die Ausstellung eines digitalen Coronaimpfpasses startet, sind unter anderem die Ringelnatz-Apotheke und die Apotheke am Stadtpark in Wurzen dabei. Wie Inhaberin Angelika Wittor auf Nachfrage mitteilte, recherchieren ihre Kolleginnen gerade die konkreten Details der Aktion. „Insofern kann ich noch nicht allzu viel dazu sagen.“ Jedenfalls habe sich Wittor bereits registrieren lassen und befürwortet die Initiative des Bundesgesundheitsministeriums. „Aus meiner Sicht ist der digitale Impfpass wichtig, da er den Nachweis vereinfacht.“ Schließlich sei selbst das Fachpersonal vor dem Verlust des gelben, unhandlichen Impfausweises nicht gefeit, fügt sie an. Gute Erfahrungen machte Wittor übrigens schon seit 14 Tagen mit der blauen Immunkarte, die ein schnelles Überprüfen des Impfstatus‘ ermöglicht. So könne ein QR-Code auf der Rückseite der Karte zum Beispiel beim Besuch eines Restaurants oder Friseurgeschäftes gescannt werden und damit den Impfstatus des Trägers bestätigen.

Apotheken haben sich registriert und informieren sich über Details

In Grimma erhalten Corona-Geimpfte ab Montag ihren digitalen Impfausweis in der Sonnen-Apotheke in der Straße des Friedens. Auf Nachfrage teilte die Apotheke mit, dass man sich beim Apotheker-Verband registriert habe, um der Kundschaft diesen Service anbieten zu können. Über Details allerdings könne man noch keine Auskunft geben, ziemlich sicher sei aber, dass der Impfausweis vorgelegt werden müsse.

Wer in diesem bereits zwei Corona-Sticker vorweisen kann und aus Bad Lausick und Umgebung kommt, kann ab Montag hinsichtlich des digitalen Impfpasses in der Löwen-Apotheke in der Straße der Einheit vorstellig werden. Technische Details allerdings erfuhr die LVZ auch hier nicht. Man befinde sich derzeit noch in der Testphase und könne erst nach deren Abschluss eine entsprechende Auskunft geben.

Von Kai-Uwe Brandt, Roger Dietze