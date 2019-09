Wurzen versetzt Poller am Markt

Kommentar von Kai-Uwe Brandt

Ene, mene, muh und raus bist du! Wenn es in dem Tempo weitergeht, dann bleibt von dem anfangs in Superlativen angekündigten und später halbherzig verabschiedeten Wurzener Parkkonzept nicht viel mehr übrig als ein feuchter Händedruck. Dabei wird der Stadtratsbeschluss morgen gerade einmal acht Monate alt und erhält prompt ein Geburtstagsgeschenk, um das sich diesmal die CDU-Fraktion kümmerte. Per Eilantrag der Christdemokraten und mit Mehrheit des parlamentarischen Gremiums darf demnächst nun doch auf der Nordseite des Marktplatzes geparkt werden.

Was die Kundschaft und vor allem Händler von nebenan freut, hinterlässt bei den Einwohnern, die sich im Vorfeld aktiv an Umfragen und Debatten beteiligten, nur einen faden Beigeschmack. Ihr Votum für einen autofreien Markt wurde bis zur erfolglosen Willensbekundung weichgekocht und von den Volksvertretern ohne Gegenwehr besiegelt.

Insofern kann ihnen also niemand verübeln, künftigen Aufrufen zu Bürgerbeteiligungen die kalte Schulter zu zeigen. Ganz abgesehen davon, scheinen die Kosten für das allmähliche Schreddern des heutigen Papiertigers so gar keine Rolle zu spielen. Allein das Gutachten der Verkehrsexperten aus Dresden verschlang ein kleines Vermögen. Jetzt muss die Verwaltung erneut in die Kasse greifen, um das Versetzen der Poller von drei Metern und für ein paar Pkw-Stellflächen zu finanzieren.

Vorausschauend war die Entscheidung wahrlich nicht. Insbesondere nicht vor dem Hintergrund gewandelter Lebensstile und des Klimasschutzes. Schließlich beweisen mittlerweile Studien, dass in Zukunft die Nahmobilität, also Radverkehr und Fußgänger, zur Belebung von Innenstädten und Stärkung des Einzelhandels beitragen. Davon ist Wurzen allerdings weit entfernt.

