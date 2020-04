Wurzen wartet weiterhin auf Fördergelder für Straßenausbau

Wurzen

Der grundhafte Ausbau der Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße zwischen Rosa-Luxemburg- und Hirschbergstraße verzögert sich. Wie Michael Zerbs, Fachdienstleiter Tiefbau, jetzt mitteilte, befinde sich die Stadtverwaltung weiterhin in der Warteschleife, was die Fördergelder betrifft. Darüber hinaus habe der Abwasserzweckverband Muldenaue noch Grundstücksprobleme mit der Kirche zu klären.

Dabei ging es Wurzen bei der Vorbereitung zur Straßensanierung noch im Frühjahr 2019 nicht schnell genug. Gut zwei Dutzend alter Platanen wurden gefällt, was bei vielen überraschten Anwohnern für Unverständnis sorgte.

Anzeige

Der Ausbau des Kreuzungsbereiches August-Bebel-/Martin-Luther-Straße steht im direkten Zusammenhang mit dem Wasserturmprojekt. Quelle: Archiv

Weitere LVZ+ Artikel

Förderzuschuss für Kreuzungsausbau steht ebenfalls aus

Ebenso keine Zusage liege laut Zerbs bislang für den beantragten Finanzzuschuss des Bauvorhabens im Kreuzungsbereich August-Bebel- und Martin-Luther-Straße vor. Das Projekt steht in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Wasserturm und der Errichtung eines Aldi-Discounters am Clara-Zetkin-Platz. „Wir wollen hier den Fahrbahnbereich einengen“, so Zerbs. Zudem erhält die Martin-Luther-Straße einen Fahrradstreifen, der es in Zukunft erlaubt, ungehindert vom Busbahnhof bis ins Stadtzentrum zu radeln. Dadurch fallen einige Pkw-Stellplätze weg.

Lesen Sie auch:

Veränderungen seien ebenfalls für die August-Bebel-Straße vorgesehen, die mit der Wiedereröffnung den Fahrzeugverkehr dann nur in eine Richtung zulässt und neue Gehwege sowie eine moderne Beleuchtung erhält.

Erneuerung der B 6 in Kühren beginnt im zweiten Halbjahr

Von einem planmäßigen Start geht der Stadthausmitarbeiter jedoch bei der Erneuerung der Bundesstraße 6 in der Ortslage Kühren aus. Die Arbeiten soll unter der Regie des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) nach wie vor im zweiten Halbjahr beginnen und Ende 2021 abgeschlossen sein. „Die Ausschreibung sowie die Aufteilung der Bauabschnitte erfolgt über das Lasuv.“ Konkrete Termine erhofft sich Zerbs spätestens zur nächsten Beratung.

Zuletzt erwähnte der Fachdienstleiter die Errichtung einer Bushaltestelle an der Staatsstraße 11 in Höhe des Boockwegs, Ortsausgang in Richtung Eilenburg. Voraussichtlich im Oktober soll es hier mit den Arbeiten am Wartehäuschen, das ein Gründach bekommt, losgehen.

Von Kai-Uwe Brandt