Wurzen wehrt sich gegen Auflagen des Denkmalschutzes

Wurzen

Im Streit mit der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises bleibt die Stadt Wurzen hart. So verabschiedete jetzt der Technische Ausschuss im Stadtrat den Bebauungsplan für das Wasserturmprojekt am Clara-Zetkin-Platz – trotz des Vetos aus Borna. Denn die Denkmalschützer im Landkreis wollen das alte Werkstattgebäude auf dem Terrain erhalten und den Ausbau des Wasserturms über fünf Etagen für die Musikschule Muldental nicht befürworten.

Oberbürgermeister fordert eine „objektive Lösung“

Um erst einmal einen Bauantrag stellen zu können, bedarf es zunächst eines Bebauungsplanes. Hierbei haben die sogenannten Träger der öffentlichen Belange, vor allem Ämter und Institutionen, die Gelegenheit, ihre Bedenken und Hinweise vorzutragen, die dann einzeln von den Ratsmitgliedern abgewogen werden. Da mittlerweile öffentlich bekannt wurde, dass die Denkmalschützer keineswegs sämtliche Vorstellungen der Stadtverwaltung eins zu eins teilen, ging Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) vor dem Fachgremium in die Offensive – inklusive Kampfansage.

Anzeige

Im Duett mit Stadtjustiziar Matthias Rieder schilderte der Stadthauschef nicht nur die Chronologie der Ereignisse, sondern ließ die Mandatsträger „ein bisschen hinter die Kulissen schauen“. Schließlich sei die Erschließung der Brache eng mit der Errichtung eines Aldi-Discounters und 80 Parkplätzen verknüpft sowie vielen weiteren Vorteilen, betonte der 50-Jährige.

Weitere LVZ+ Artikel

Industriedenkmal: Der 32 Meter hohe Wasserturm wurde 1893 errichtet und soll künftig einen Konzertsaal sowie Proberäume für die Musikschule Muldental beherbergen. Quelle: Archiv

Zum Beispiel soll der Kaufpreis von Aldi für das Grundstück in den Bau eines Dorfgemeinschaftshauses nach Sachsendorf fließen. Mit dem Umzug der Musikschule aus dem jetzigen Domizil in der Ringelnatzgrundschule würden zudem Räume für den Hort frei, der sich momentan noch in der benachbarten Kita „Knirpsenland“ befindet. Und sobald der Hort wechselt, erhöhe sich die Kitaplatz-Kapazität in der Stadt, führte Röglin aus. Nicht zuletzt verwies er auf die Rolle von Aldi, der als „Magnetmarkt den Handel in der Innenstadt“ stärke. „Aber nur einer drückt hier auf die Bremse – der Denkmalsschutz.“ Daher forderte Röglin endlich eine „objektive Lösung“.

Stadtverwaltung will Projekt nicht kampflos aufgeben

Einen Zacken schärfer kommentierte Stadtjustiziar Rieder den derzeitigen Konflikt. Aus seiner Sicht werde von der Kreisbehörde eine „behutsame Entwicklung des Areals verhindert“. Und genau deshalb wolle die Stadtverwaltung das Projekt „nicht kampflos aufgeben“. Allein um das alte Werkstattgebäude, dessen Abriss die Denkmalschützer verhindern wollen, einem Nutzen zuzuführen, wären seitens des Aldi-Investors Klaus Landau über 100 000 Euro nötig, argumentierte Rieder weiter.

Selbst der bisherige Schriftwechsel mit Borna hätte keine neuen Erkenntnisse gebracht. Vielmehr, so Rieder, „muss man große geistige Klimmzüge machen, um die Antworten des Denkmalschutzes zu verstehen“. Sein Credo zum Schluss: „Wir werden uns als Stadtverwaltung wehren.“

Die endgültige Entscheidung fällt am 23. Juni der Stadtrat

Der Intension folgten letztlich die Mandatsträger des Ausschusses und empfahlen einstimmig den Bebauungsplan „Handel und Musizieren am und im Wasserturm“. Die Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege Sachsen und der Unteren Denkmalschutzbehörde im Abwägungsprotokoll nahmen die Abgeordneten auf Vorschlag der Stadtverwaltung lediglich „zur Kenntnis“.

Eine endgültige Entscheidung trifft allerdings in wenigen Tagen der Stadtrat – zu seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause am 23. Juni im großen Saal des Kulturhauses Schweizergarten.

Lesen Sie auch

Von Kai-Uwe Brandt