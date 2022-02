Wurzen wehrt sich gegen drohende Schließung der Kinderstation

Wurzen

Bislang wirbt die Muldentalkliniken gGmbH auf ihrer Internetseite mit der Fachabteilung Kinder- und Jugendmedizin am Standort des Krankenhauses Wurzen. Doch wird das auch so in Zukunft bleiben? Diese Frage stellen sich mittlerweile einige, da aktuell das Gerücht die Runde macht, dass die Station in der Kutusowstraße geschlossen und nach Grimma verlegt werden soll. Die Aufregung angesichts solcher Pläne ist groß. Insbesondere deshalb, weil damit ein Teil der medizinischen Versorgung in Wurzen verloren gehen würde, befürchten Kritiker.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Chefetage der Muldentalkliniken hält sich auf Nachfrage bedeckt. Sie will das Gerücht weder bestätigen noch dementieren. „Wir können nicht über Entscheidungen sprechen, die noch nicht getroffen wurden“, sagte Geschäftsführer Mike Schuffenhauer. „In die Strategieplanungen sind viele Akteure eingebunden, und am Ende solch komplexer Prozesse steht immer eine finale Entscheidung.“

Entscheidung ist laut Geschäftsführung noch nicht getroffen

Schließlich, so Schuffenhauer weiter, müsse Pro und Contra bewertet und abgewogen werden. Erst wenn alle Beteiligten ihre Zustimmung gegeben haben, informiere die Muldentalklinik die Öffentlichkeit über das Ergebnis. Zum Schluss teilte der Geschäftsführer mit: „Das Wichtigste aber vorweg: Es werden keine Arbeitsplätze wegfallen. Eher im Gegenteil. Wir wollen uns so aufstellen, dass wir weiterhin der Grundversorger für die Region mit hohem medizinischem Anspruch sind.“

Mike Schuffenhauer, Geschäftsführer Muldentalkliniken gGmbH: „Wir können noch nicht über Entscheidungen sprechen, die noch nicht getroffen wurden.“ Quelle: Archiv

Eben daran zweifelt Stadtrat Thomas Schumann von der unabhängigen Wählergemeinschaft „Bürger für Wurzen“ (BfW). Nachdem der 48-Jährige vom möglichen Aus der Kinderstation hörte, verfasste er einen offenen Brief. Darin heißt es unter anderem: „Mit dem Schritt, die Kinderstation in Wurzen zu schließen, wird aus meiner Sicht ganz klar der falsche Weg beschritten. Wir müssen die medizinische Versorgung erhalten und nicht von den Menschen entfernen.“

BfW-Fraktionschef Schumann will sich für den Erhalt einsetzen

Darüber hinaus fragt sich Schumann: „Was passiert als Nächstes? Schließt die regional bedeutsame Entbindungsstation oder fällt die gynäkologische Station dem Rotstift zum Opfer?“ Immerhin habe das Krankenhaus Wurzen ein enorm großes Einzugsgebiet. „Die Kinderstation versorgt kleine Patienten mit ihren Familien aus Eilenburg, Wurzen und dem Lossatal.“ Schon deshalb sei es für ihn keineswegs hinnehmbar, „die Gesundheit unserer Kinder durch die Schließung in Gefahr zu bringen“.

Eröffnung der ersten Kinderstation am 4. Januar 1967 im Krankenhaus Wurzen: Der Ärztliche Direktor Hellmut Schumann (4.v.l.) gratuliert Chefarzt Klaus Schimmel (3.v.l.). Quelle: Archiv

Kritisch äußerte sich der BfW-Fraktionsvorsitzende und Oberbürgermeisterkandidat ferner über einen Satz in der Februar-Information der Muldentalkliniken an die Mitarbeiter. Zitat: „Vielmehr geht es in der Strategie darum, den politisch vorgegebenen Rahmenbedingungen für die stationäre Krankenhausversorgung nachzukommen und unsere Kliniken natürlich klug in die Zukunft zu führen.“ Über diese Bemerkung sei er fassungslos, betonte Schumann. „Eine medizinische Versorgung darf niemals aus wirtschaftlichen und gewinnorientierten Gesichtspunkten erhalten bleiben. Sie ist die Grundversorgung für die Menschen hier.“ Insofern werde er sich als ehrenamtlicher Kommunalpolitiker für den Erhalt der Kinderstation in Wurzen einsetzen und erwarte ein klares Signal, die Schließungspläne aufzugeben.

Lesen Sie auch Eine Studie sorgt für Wirbel: Deutschland hat zu viele Krankenhäuser

Landtagspolitiker Ritter verlangt Rücknahme der Pläne

Die bislang unbestätigte Nachricht, dass der Kreißsaal sowie die Kinderstation ohne Zukunft am Standort Wurzen sein sollen, erreichte übrigens auch den CDU-Landtagsabgeordneten Kay Ritter, der sich außerdem im Förderverein engagiert. „Ich hoffe sehr, dass diese Gerüchte jedweder Grundlage entbehren und sich die Geschäftsleitung der Klinik im Klaren darüber ist, was dies für Auswirkungen für die Bevölkerung im ländlichen Raum hätte.“ Immerhin, so der 50-Jährige, sei hier die Kinderstation mit ihrem hervorragend ausgebildeten Personal über fünf Jahrzehnte gewachsen und erfreue sich großer Beliebtheit. Dies zeige allein der wachsende Zuspruch. Insofern hätten sich die Investitionen der Vergangenheit mehr als ausgezahlt, sagte der Landespolitiker.

In seiner bereits über 50-jährigen Geschichte erhält das Krankenhaus Wurzen 1967 die erste eigenständige Kinderabteilung. Chefarzt ist damals Dr. Klaus Schimmel. Zum Personal gehört auch Schwester Waltraud Becker (Foto rechts oben). Quelle: Archiv

„Ein Aus der Station wäre für das Wurzener Land und darüber hinaus für eine ganze Region ein nicht wieder gut zu machender Schaden, welcher auf gar keinen Fall akzeptiert werden kann!“, gibt sich Ritter kämpferisch. Aus diesem Grund suchte er den Kontakt mit Wurzens Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD) und den Bürgermeistern der Gemeinden Bennewitz, Lossatal und Thallwitz, um sich über eine gemeinsame Verfahrensweise zu verständigen. „Ein Gespräch mit dem Geschäftsführer der Muldentalkliniken, Mike Schuffenhauer, ist bereits terminiert.“

Wurzens erste Kinderstation wurde 1967 eröffnet

Laut Angaben der Muldentalkliniken versorgt die Abteilung Kinder- und Jugendmedizin pro Jahr rund 6000 Patienten – darunter etwa 600 Neugeborene sowie circa 1500 Kinder und Jugendliche stationär. In Wurzen existiert eine Kinderstation seit dem 4. Januar 1967. Sie war damals auf zwei Etagen im Haupthaus untergebracht, nachdem 1969 weitere 18 Betten hinzukamen. Mit der Modernisierung des Krankenhauses nach der Wende wurden neue Räume geschaffen. Ihr Domizil erhielt die Abteilung im Dachgeschoss, wo sich einst das Labor befand. Gefördert durch den Freistaat Sachsen flossen seinerzeit zwei Millionen Euro. Die offizielle Übergabe fand am 23. August 2004 noch unter dem damaligen Chefarzt Wolfgang Kunze statt.

Von Kai-Uwe Brandt