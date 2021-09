Wettbewerb „Ab in die Mitte““ - Wurzen will den Wow-Effekt: So soll die Einkaufsmeile wieder zum Leben erwachen

Wurzens Wenceslaigasse – wie lässt sich eine einst stark frequentierte Einkaufsmeile wiederbeleben? Antworten auf diese Frage haben jetzt drei Autoren gefunden und sich damit beim Wettbewerb „Ab in die Mitte!“ beworben. Hier verraten sie exklusiv die Details ihres Projektes.