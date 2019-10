Wurzen will mit spektakulärer 3 D-Projektion Gäste in die Stadt locken

Wurzen

Die Wurzener Wichtelweihnacht soll diesmal ganz viele Gäste von außerhalb locken. Jedenfalls wünschen sich das Gabriele Pötzsch und Carsten Ullrich. Wie dies gelingen könnte, offerierten sie zunächst Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD). Der zeigte sich von der Idee so begeistert, dass er das Duo gleich mal ins Abendprogramm des parlamentarischen Kulturausschusses einschob.

Hochleistungsprojektoren sorgen für das Bilderspektakel

„Wir möchten zur Weihnachtszeit an der Fassade der LMW – Leuchten Manufactur Wurzen etwas erschaffen, dass Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene und die Generation 50 plus fasziniert“, spannte Ullrich sein Publikum im Ratszimmer 151 des Stadthauses erst einmal auf die Folter. Der Geschäftsführer zog erst kürzlich mit seiner Firma Smartlux Lichtsteuerung GmbH aus Leipzig in den Badergraben 16 und kooperiert am neuen Sitz eng mit dem hier ansässigen Traditionsunternehmen LMW und der Inhaberin Gabriele Pötzsch.

Beide wollen an zwei Wochenenden des Weihnachtsmarktes die 580 Quadratmeter große Front des Hauses zur 3 D-Video-Projektionsfläche machen. Jeweils freitags, sonnabends und sonntags ab 17, 19 sowie 20.30 Uhr lesen dann Wurzener für fünf bis sieben Minuten zuvor aufgenommene Weihnachtsgeschichten auf der XXL-Leinwand vor – „vielleicht der Oberbürgermeister, eine Erzieherin oder Krankenschwester“. Für das bunte Bilderspektakel sorgen Hochleistungsprojektoren und -lautsprecher.

Ideengeber rechnet mit 2000 bis 4500 Zuschauern

Ullrich zum Hintergrund der Aktion: „Wir möchten Wurzen attraktiver nach außen hin wirken lassen.“ Immerhin rechnet er mit einem breiten Echo bei der möglichen Premiere sowie mit 2000 bis 4500 Zuschauern. Typische Weihnachtsangebote der Gastronomie wie Glühwein könnten aus seiner Sicht zu dem einmaligen Erlebnis, das es selten und sonst nur in großen Städten gibt, beitragen.

Das Gebäude bietet eine Projektionsfläche im XXL-Format von 580 Quadratmeter. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Jedoch, so Ullrich, sei das Vorhaben nicht zum Nulltarif zu verwirklichen. Der Kostenvoranschlag weist alles in allem 24 620 Euro aus. Derzeit stünden auf der Habenseite 5000 Euro, die Smartlux und LMW in Eigenleistung beisteuern sowie 1000 Euro aus Standgebühren. „18 620 Euro müssten finanziert werden“, schloss Ullrich seinen Vortrag mit Blick ins Gremium und fügte an: „Was wir hier tun wollen, ist Bundesliga.“

Entscheidung über die Finanzierung steht noch aus

Die Resonanz der Ausschussmitglieder ließ nicht lange auf sich warten. Während SPD-Stadträtin Martina Schmerler die Idee „sehr schön“ fand, wollte Thomas Schumann von der Fraktion „Bürger für Wurzen“ wissen, wie es gelingen soll, 2000 bis 4500 Menschen in den Badergraben zu locken. Eine Antwort darauf gab nicht Ullrich, sondern Stadtoberhaupt Röglin: „Es spricht sich rum. Ich glaube schon, dass hierfür die Leute nach Wurzen kommen.“ Allerdings gab der 49-Jährige auch zu bedenken, dass, falls es regnet, die Sache „nach hinten losgeht“.

Aus welcher Kasse die fehlenden Finanzen nun fließen, blieb bis Ende der Tagung offen. Eine Entscheidung steht aus. Lediglich Schmerler sorgte noch mit dem Satz: „Wir haben schon so viel Geld in den Sand gesetzt“ für Schmunzeln in den Reihen der Volksvertreter.

Von Kai-Uwe Brandt