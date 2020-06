Wurzen wollte Kleingärtner schützen und verliert dabei Rechtsstreit

Wurzen

Vor dem 10. Zivilsenat des Oberlandesgerichtes in Dresden endete jetzt ein seit 2017 schwelender Konflikt zwischen der Stadtverwaltung Wurzen und dem Regionalverband (RV) Muldental der Kleingärtner. In zwei Wochen wird Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) das Urteil erhalten. Er sowie die Rechtsvertreterin der Stadt, Anwältin Anne-Katrin Seifert, gehen allerdings davon aus, „dass das Gericht nicht unserer Auffassung folgt“.

Der Konflikt geht bereits über drei Jahre

Zurück zu den Anfängen: Im April 2017 kündigte der RV drei Wurzener Kleingartenvereinen – Muldenaue, Am Windmühlenweg und Am Doktorteich – auf ihren Wunsch hin die Mitgliedschaft in der Dachorganisation. Der Vorgang blieb im Stadthaus keineswegs ohne Echo. Denn wie Röglin sagte, bedrohe dieser Schritt die Existenz des Trios. „Schließlich verknüpfte der RV mit dem Ausschluss die Forderung, sämtliche nicht verpachtete Flächen in unbebautem und vollständig beräumtem Zustand zurückzugeben.“ Und das würde unweigerlich zum finanziellen Ruin der drei Gemeinschaften bis hin zu Privatinsolvenzen von Vorstandsmitgliedern führen. Insofern stellte sich die Stadt schützend vor die betroffenen Vereine.

„Wir wollen keinen Kleingärtner von seiner Scholle vertreiben“, lautet schon damals die Devise des Stadthaus-Chefs. Also löste die Verwaltung als Eigentümer des Grund und Bodens den seit 1991 bestehenden Generalpachtvertrag mit dem RV und zwar um genau die Gartenflächen der drei Sparten. Ein sorgenfreier Neustart wäre somit möglich gewesen, betonte Röglin.

Landgericht urteilte schon im November 2018

Doch dagegen ging nunmehr Präsident Frank Lichtenberger und das Verbandspräsidium juristisch vor. Der erste Prozess fand im November 2018 vorm Landgericht in Leipzig statt. Die Zivilkammer erklärte seinerzeit die Teilkündigung der Kommune für unwirksam. Damit gab sich aber wiederum die Stadt nicht zufrieden und strengte eine sogenannte Feststellungsklage vorm Oberlandesgericht an. „Über die Feststellungsklage sollte letztlich geklärt werden, inwieweit unsere Teilkündigung rechtskonform ist“, erläuterte Stadtsprecherin Cornelia Hanspach.

Zum aktuellen Vororttermin in Dresden erschienen neben den jeweiligen Anwälten lediglich die Vertreter von zwei der drei Parteien. Zu den Anwesenden gehörten Röglin, Stadtjustiziar Matthias Rieder sowie die Vereinsvorsitzenden der Muldenaue, Am Windmühlenweg und Am Doktorteich. Der Platz neben dem Rechtsbeistand des RV Muldental, Karsten Duckstein, blieb leer.

Stadt sucht jetzt nach neuen Lösungen

„Unser Eindruck war es, dass das Gericht alle miteinander zu einem Kompromiss, beziehungsweise Vergleich bewegen wollte“, so der Oberbürgermeister. Dazu seien die Stadt und Vereine auch bereit gewesen. Währenddessen beharrte Duckstein auf Weisung seines Mandaten auf einen richterlichen Entscheid.

Voraussichtlich am 26. Juni wird Wurzen die Urteilsbegründung auf dem Tisch liegen haben. Spätestens dann sind die Fronten geklärt. Womöglich zu Ungunsten der Stadt, vermuten Rechtsanwältin Seifert und Röglin nach der Berufungsverhandlung.

Auf die Frage, welche Spielräume die Verwaltung danach hat, antwortet der 50-Jährige: „Wir stehen weiterhin zu unserem Wort. Niemand wird von seiner Scholle vertrieben. Deshalb werden wir nach anderen rechtskonformen Möglichkeiten zum Schutz des Kleingartenwesens suchen.“

Von Kai-Uwe Brandt