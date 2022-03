Wurzener Ausstellung erzählt über Wolfskinder in Sachsen

Wurzen

„Wolfskinder in Sachsen. Eine Spurensuche“ – unter diesem Titel ist ab dem 22. März im Stammhaus des Beruflichen Schulzentrums Wurzen (BSZ) in der Straße des Friedens 12 die Wanderausstellung des Wolfskinder-Geschichtsvereins aus Berlin zu sehen.

Als Wolfskinder werden deutsche Kinder aus Ostpreußen bezeichnet, die am Ende des Zweiten Weltkrieges auf sich allein gestellt waren. Viele der elternlosen Mädchen und Jungen fanden Zuflucht bei litauischen Bauern, obwohl sie für jedwede Unterstützung von Deutschen hart bestraft wurden. Ihnen drohte unter anderem die Zwangsarbeit in Sibirien.

Neustart für Schülerbegegnungsprojekt Auschwitz

Dass die Schautafeln nunmehr auch im Foyer des BSZ Wurzen öffentlich für Schulen und Interessenten gezeigt werden, hänge mit dem Schülerbegegnungsprojekt Auschwitz der Bildungsstätte zusammen, sagte Ethiklehrerin Gabriele Hertel. Vor über zwanzig Jahren begann sie mit der Projektarbeit. „Hierbei werden die Schülerinnen und Schüler im historischen Teil für Menschenrechtsverletzungen sensibilisiert sowie im gegenwartsbezogenen Part zum Eintreten für Menschenrechte bestärkt.“ Die erste Schülerbegegnung 2022 findet übrigens im Mai in Litauen statt und die zweite im September in Deutschland.

„Wenn wir nach Litauen fahren, wird es unter anderem um Wolfskinder gehen“, so Hertel. Dazu seien Gespräche mit Zeitzeugen geplant. Im September wollen die Teilnehmer dann in Kontakt mit jungen geflüchteten Menschen von heute kommen. „Das Projekt wird von der Europäischen Kommission als Erasmus-plus-Projekt im Programm Jugend in Aktion und vom Verein West-Östliche Begegnungen unterstützt. Durch die Pandemie konnte das Projekt leider seit zwei Jahren nicht durchgeführt werden.“

Ausstellung eignet sich für Vereine und Schulen

Über die Wanderausstellung möchte Hertel schon einmal im Vorfeld das Interesse zum Thema Wolfskinder wecken und ebenso für das Schicksal junger Menschen, die aktuell durch Krieg und andere Katastrophen von ihren Familien getrennt wurden. „Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gingen russisch und litauischen Behörden von etwa 5000 Wolfskindern aus.“ Die Dunkelziffer sei jedoch weitaus höher gewesen. Viele der adoptierten Mädchen und Jungen erhielten seinerzeit litauische Namen.

Weil es außerdem verboten war, Deutsch zu sprechen, verloren sie ihre Sprachkenntnisse und folglich eine wesentliche Grundlage bei der Suche nach ihren Familien. Dies erschwerte auch die Arbeit für den Suchdienst vom Deutschen Roten Kreuz nach Angehörigen. Viele der über 3500 Wolfskinder, die 1951 aus Litauen nach Sachsen zurückkamen, mussten in Pflegefamilien und Heimen untergebracht werden.

Die Wanderausstellung eignet sich für Vereine, Schulen und öffentliche Einrichtungen und verbleibt bis zum 13. Mai in Wurzen. Aus organisatorischen Gründen ist eine Voranmeldung im Sekretariat des BSZ Wurzen unter Telefon 03425/85 69 60 erforderlich.

Von Kai-Uwe Brandt