Wurzener Betriebe öffnen zu Tagen der Industriekultur

Sie stehen in Gewerbegebieten, sind groß und meist mit mächtigen Toren versehen. Doch was sich in den riesigen Hallen verbirgt, wissen nur die wenigsten Wurzener. Bei den Tagen der Industriekultur öffneten sich am Wochenende viele sonst verschlossene Türen – zum Beispiel bei Unternehmen der Metallbranche, die vor Ort auf eine lange Tradition zurückblicken können.

„Die Wertschätzung der Industrie spüren wir hier noch, und die wissen wir als Familienunternehmen zu schätzen“, sagte Hans Topel, Inhaber der Gießerei Wurzen, der die schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts existierende Gießerei gemeinsam mit seinem Sohn Patrick führt. Neben dem Wurzener Standort gehört zum Unternehmen noch eine Gießerei in Altötting.

Gießerei schnell und flexibel

„In Wurzen haben wir uns auf komplexe Bauteile in Stückzahlen von eins bis 300 spezialisiert“, erklärt Jörg Fischmann vom Vertrieb. „In Bereichen, bei denen die großen Firmen gar nicht erst anfangen, können wir schnell und flexibel liefern“, erklärt er die Vorzüge der 24 Mitarbeiter zählenden Gießerei.

Zur Galerie Zu den Tagen der Industriekultur öffneten sich in Wurzen unter anderem die Gießerei sowie die Firma Neumann und Esser. Die Besucher erhielten Einblicke in die Produktion.

Gefertigt werden beispielsweise Bremshohlwellen für elektrische Lokomotiven, Getriebegehäuse für Dieselloks oder auch Pumpen für den Schiffbau. „Wir haben aber auch schon die historischen Dampfloks der Brockenbahn ausgestattet“, so Fischmann. „In Deutschland gibt es derzeit rund 200 fahrbereite Dampfloks, und die brauchen alle solche Teile.“

Mittlerweile 130 Kunden

Weit in die Vergangenheit geht es auch bei Aufträgen wie der Nachfertigung eiserner Säulen für den Döbelner Bahnhof. „Die neuen Säulen sind von den alten nicht zu unterscheiden.“ Diese Vielfalt des Produktionsspektrums sei die Stärke des Unternehmens. „Unser Sammelsurium sichert unser Überleben“, so Fischmann. Während man früher gerade mal zehn Kunden belieferte, sind es heute 130. Abhängigkeiten von nur wenigen Branchen könnten schnell zum Problem werden. „Firmen, die sich beispielsweise als Zulieferer für den Bau von Windkraftanlagen spezialisierten, haben jetzt keine Arbeit mehr“, sagt Fischmann.

Aktuell werden in der Gießerei Wurzen zwei junge Leute ausgebildet. Die Suche nach Nachwuchs sei nicht einfach. „Wir arbeiten mit den Elementen, da wird man auch dreckig. Die vier Prozent Kohlenstoff in unseren Material sieht man auch optisch überall.“ Wer durchhalte, dem stehen jedoch alle Türen offen. „Die Leute, die wir hier ausbilden, werden überall mit Kusshand eingestellt.“

Neumann & Esser mit 29 Azubis

Stolze 29 Auszubildende gibt es derzeit am Wurzener Standort des Familienunternehmens „Neuman & Esser“. Mit dieser Situation sei man sehr zufrieden. „Aber wir müssen nun mal ordentlich Werbung machen“, sagt Sebastian Uebe, Leiter der gewerblichen Ausbildung. Eigentlich wollte man gerade auf einer Ausbildungsmesse mitmischen, doch nun sei daraus eine Online-Jobmesse geworden. Kaum jemand wisse heute noch, was Metallverarbeitung bedeutet. „Aber wir pflegen gute Kontakte in die Pestalozzi-Oberschule, ein kleiner Teil des Unterrichts findet deshalb bei uns statt.“

Familienunternehmen fertigt Schwergewichte

Wenn bei Neuman & Esser beispielsweise Zylinder für Kolbenkompressoren gefertigt werden, dann darf es schon mal etwas größer sein. Aus einem über sechs Tonnen schweren Schmiedeteil wird auf der Vier-Achs-Fräsmaschine ein drei Tonnen schweres Fertigteil. „Da stecken dann locker zwei Wochen Arbeit drin“, so Sebastian Uebe.

Wasserbecken für Dichtigkeitsproben

Eingesetzt werden die vor Ort hergestellten Anlagen beispielsweise zur Verdichtung von Biomethan in Biogasanlagen. Keine Frage, dass dort alles passen muss. „Für Dichtigkeitsproben haben wir sogar ein riesiges Wasserbecken mit 20 Kubikmeter Fassungsvermögen.“ Alles was rausgeht, muss da zur Probe rein.

Von Bert Endruszeit