Wurzener Box-Legende reagiert bestürzt auf den Tod des 17-Jährigen

Wurzen

Unendlich traurig reagiert Horst Kästner auf den Tod des 17-Jährigen C. in Wurzen. Die Box-Legende kennt den jungen Mann gut: „Er war bis zuletzt Mitglied in unserem Verein.“ Ein Trainerkollege habe ihn angerufen und die schlimme Nachricht überbracht, sagt Kästner. Es falle sehr schwer, diesen Verlust zu verarbeiten: „Ich will mich einfach nicht damit abfinden, dass ein so junger Mensch, eigentlich ja noch ein Kind, in unserer kleinen Stadt ums Leben kommt.“

Wie berichtet, gerieten Polizeiangaben zufolge in der Nacht nach Himmelfahrt mehrere Personen in einen heftigen Streit. In dessen Folge erlitt C. so schwere Verletzungen, dass er im Krankenhaus starb. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln auf Hochtouren. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen. Es handelt sich dabei um einen ebenfalls 17-Jährigen und einen 21 Jahre alten Mann. Alle drei sind Deutsche.

Spontane Trauerfeier auf der Straße

Gegen den jüngeren der beiden mutmaßlichen Täter wird wegen gefährlicher Körperverletzung und gegen den zweiten Mann wegen Totschlags ermittelt, erklärte Polizeisprecher Olaf Hoppe. Stundenlang sicherte die Polizei am Freitag die Spuren im Bereich Dresdener- /Ecke Rosa-Luxemburg-Straße. Noch am Abend gab es eine spontane Trauerfeier. Dabei legten junge Leute Blumen nieder und stellten Kerzen auf.

„Ich war bei meiner Frau auf dem Friedhof und kam zufällig mit dem Auto vorbei“, erinnert sich Kästner. „Da hatte ich die vielen Polizisten mit ihren Hunden gesehen und dachte, hier wird doch wohl nichts Schlimmes passiert sein.“ Erst als sein Trainerkollege angerufen hatte, zählte Kästner eins und eins zusammen: „Es ist das erste Mal, dass in Wurzen ein Boxer auf so eine Art und Weise zu Tode kommt“, sagt Horst Kästner, Vorsitzender vom PSV Wurzen.

Wurzener Box-Legende auf dem Sprung zu Olympia

Mit 17 wechselte der Ur-Wurzener Kästner damals zum Armeesportverein, erst nach Leipzig, später nach Berlin, wurde Vize-Juniorenmeister der DDR, Dritter mit der Mannschaft und schließlich Armeemeister. Bei Länderkämpfen gegen die Tschechoslowakei und Dänemark holte er Gold und Silber. 1960 bereitete er sich an der Seite von Wolfgang Behrendt und Werner Kirsch sogar auf die Olympischen Spiele in Rom vor.

Noch immer trainiert Kästner dienstags und donnerstags den Wurzener Boxernachwuchs: „C. trat schon als Kind in unseren Verein ein. Regelmäßig erschien er zu den Übungsstunden. Sein Elternhaus stand voll hinter ihm. Die Mutti trainierte in der allgemeinen Sportgruppe sogar selber mit.“ Überhaupt habe die Familie den Boxsport in Wurzen stets unterstützt: „In Vorbereitung auf unsere großen Boxnächte half sie oft beim Ringaufbau.“

Der Trainingsbetrieb ruht weiter

C. sei zuletzt auch auf der Festveranstaltung „60 Jahre Boxen in Wurzen“ dabei gewesen, erinnert sich Kästner. „Alles lief gut, wir freuten uns über etliche neue junge Mitglieder. Bis Corona kam und damit die Zwangspause.“ Der Trainingsbetrieb ruhe nach wie vor. Derzeit werde im Verein über einen Re-Start im Juni nachgedacht. Fairness sei oberstes Gebot der Boxer. Tätlichkeiten außerhalb des Ringes seien tabu.

„Natürlich gerieten junge Leute auch früher aneinander. Aber an solche Eskalationen wie heutzutage war damals nicht zu denken“, schüttelt der Vereinsvorsitzende ungläubig den Kopf. Er wisse nicht, was in jener Nacht passiert sei, wolle sich kein Urteil erlauben und den Ermittlungen der Behörden nicht vorgreifen. Aber was auch geschehen sein mag, es sei mit nichts zu rechtfertigen, so Kästner, der früher selbst bei der Polizei beschäftigt war.

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen dringlicher denn je

Der Verein werde sich in Kürze mit der Familie des Teenagers in Verbindung setzen und ihr das Beileid aussprechen. Man wolle sich auch an der Trauerfeier beteiligen, verspricht Kästner. An Aufhören denkt der Oldie noch lange nicht. Er werde dem Boxsport auch weiter erhalten bleiben. Die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen sei – wie das aktuelle Vorkommnis auf bestürzende Weise zeige – dringlicher denn je.

Von Haig Latchinian