Wurzener Brücke-Schule feiert 15. Namenstag

Wurzen

Es ist ein besonderer Tag für die Brücke-Schüler. Tag der offenen Tür! Heißt: Theater spielen, Kuchen backen, Schnittchen schmieren. Kurz: gute Gastgeber sein. In der Küche hält Maximilian wie selbstverständlich Madalenas Hand: „Sie ist sehr aufgeregt, ich helfe ihr, runter zu kommen“, sagt der Junge. Lehrerin Josephine Eisenhardt weiß: „Unsere Schüler haben ganz andere Antennen als wir. Sie merken sofort, wenn einem was fehlt.“

Nein, in ihren Augen seien die Kinder alles andere als geistig behindert, wie es früher hieß. Ihre Schüler hätten außergewöhnliche Begabungen. Herzlichkeit, Lebensfreude, Wertschätzung: Von den jungen Leuten bekomme sie jeden Tag so viel zurück, sagt die 25-Jährige. Förderschullehrerin – für sie ein Traumjob. Als Kind war sie mit einer behinderten Freundin groß geworden, die Berufswahl daher ein logischer Schritt.

Zur Galerie Eine gemeinsame Inszenierung von Kindern und Jugendlichen der Brücke-Schule sowie des Gymnasiums hat Tradition in Wurzen. In diesem Jahr sorgte Schwarzlicht für besondere Effekte.

Auch wenn nicht jeder ihrer Schulabgänger perfekt lesen und schreiben könne, sollten sie doch möglichst gut auf das Leben vorbereitet sein: „Wir lernen bügeln, gehen gemeinsam einkaufen und jeden Monat in die Bücherei“, verrät Schulleiterin Birgit Fischer. Man säge Bretter für Vogelhäuschen, baue solarbetriebene Waschmaschinen und habe Mathe, Deutsch, Musik, Sport – wie die Regelschüler auch. Wie überall sonst gebe es Lehr- und Stundenpläne.

Langes gemeinsames Lernen

Dagegen würden Fächer wie Physik, Chemie oder Biologie nicht als solche gelehrt, sondern fließen im Sachunterricht ein. Zensuren gibt es keine. Auch nicht auf Zeugnissen. Dort werde verbal beurteilt. 56 Schüler lernen in Unter-, Mittel-, Ober- und Werkstufe, wobei letztere vor allem Praktika umfasst. Zwölf Jahre lernen Kinder und Jugendliche also gemeinsam – „und voneinander“, betont die Direktorin: „Die Älteren helfen den Jüngeren, nicht nur zur Klassenfahrt.“

Es sei die Brücke zwischen Jungen und Mädchen, Pädagogen und Schülern, Starken und Schwachen, die es jeden Tag aufs Neue zu bauen gelte. Daher auch der Name: Brücke-Schule. „Mit unserem Tag der offenen Tür feiern wir den 15. Namenstag unseres Hauses“, so Birgit Fischer. Einzug in den Neubau war 1998, Namensgebung 2004. Seit 2017 firmiert man unter „Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung“.

In der DDR unterstand die Betreuung der betreffenden Kinder noch dem Gesundheits- und Sozialwesen. So auch in Wurzen. Die Mädchen und Jungen im Domplatz 5 galten als bildungsunfähig, aber förderungsfähig. 1991 änderte sich das. Aus der Förderungseinrichtung wurde eine Förderschule. 30 Kinder und Jugendliche erlebten somit ihren allerersten Schultag.

Kooperation mit anderen Schulen

Sabine Uhlmann, längst Rentnerin, war Musiklehrerin am Lichtwer-Gymnasium. Noch heute schwärmt sie von gemeinsamen Projekten mit der Brücke-Schule. „Alle zwei Jahre führten wir Musicals und Opern auf. Jede Vorstellung in der Aula, natürlich auch die Zauberflöte, war ausverkauft.“ Das Miteinander von Gymnasiasten und Förderschülern galt damals als einzigartig und wurde mit Preisen gewürdigt.

Uhlmann erinnert an ihren Chef Dieter Mannel sowie an Carola Stein und Ines Guder von der Brücke-Schule, ohne die das Musiktheater undenkbar gewesen wäre. „Für mich und meine Gymnasiasten bedeutete es ein Glücksgefühl. Diese Wärme, diese Liebe, die uns entgegen strömten! Alle Brücke-Kinder machten mit, auch wenn manche nur ein blaues Tuch schwenken konnten, um das Wasser darzustellen. Es war Schule fürs Leben!“

Auch diesmal stehen Gymnasiasten und Förderschüler gemeinsam auf der Theaterbühne. Die 250 Zuschauer, unter ihnen viele stolze Eltern, spenden Beifall. Im Anschluss gibt es Pizza und Kuchen, die Lehrerin Ute Horn sowie Benjamin, Ronny, Marielle, Hussein und Annabell aus dem Ofen zaubern. Sieben Klassen zu je sechs bis zehn Schüler gibt es. 24 Pädagogen unterrichten in schicken Gruppenräumen und Fachkabinetten.

Schülerzahl steigt deutlich

Schulträger ist der Landkreis. Der bekommt von den Lehrern nur beste Noten. Bei der Ausstattung fehle es an nichts. Da aber die Schülerzahl deutlich gestiegen sei, stoße man räumlich an seine Grenzen. Dennoch ist genug Platz zum Chillen: An einen Sultans-Palast erinnert das Wasserbett mit Vibrationen, die Bässe der Musikanlage erzeugen – einer der Lieblingsplätze der Brücke-Schüler.

Die meisten von ihnen wechseln nach der Schulzeit an die Wurzener AWO-Werkstatt. Einige wenige schaffen es in den Arbeitsmarkt. Seit 2009 schreibt die UN-Behindertenrechtskonvention die bessere Integration von Menschen mit Handicap vor. Der 19-jährige Tim Janeck ist ein Mensch ohne Behinderung. Er will Erzieher werden und absolviert derzeit sein Praktikum in der Brücke-Schule. „Mir gefällt das hier sehr. Vielleicht fange ich später sogar an einer Förderschule an.“

Von Haig Latchinian