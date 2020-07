Wurzener Demokratie-Netzwerk NDK feiert 20-jähriges Bestehen

Wurzen

Nie zuvor stand er auf einer Bühne, nie zuvor sprach er vor so vielen Menschen – noch dazu in einer anderen Sprache, auf Deutsch: Der junge Mussie aus Eritrea gehörte am Wochenende zu den Gratulanten, die das Netzwerk für Demokratische Kultur (NDK) zum 20. Geburtstag beglückwünschten. Noch vor Corona und Quarantäne hatte er ein Dreivierteljahr im Pfarrhaus gelebt, nicht rausgedurft, kein staatliches Geld bekommen und war von anderen versorgt worden.

Verpflegt von Freiwilligen wie Heike Krause: „Die Tage eines solch stillen Kirchenasyls ziehen sich endlos hin. Mussie hatte ein Zimmer mit Bett und kleiner Küche. Wir brachten ihm Lebensmittel, kochten und unterhielten uns mit ihm. Und wir haben zusammen Deutsch gelernt.“ Die Mitglieder ihres Unterstützernetzwerks für Asylsuchende im Wurzener Land pflegen Kontakte zum NDK, weshalb sie zur Geburtstagsparty auf den Markt gekommen sei.

Anzeige

30 Übergriffe in 20 Jahren

„Wir haben uns für eine politische Kundgebung entschieden. Wir sehen alles, was wir tun, als politisch an. Unpolitisch sein geht nicht“, sagte Martina Glass vom NDK. Vor 2o Jahren sei der Verein von jungen Leuten in der Hinterhofwerkstatt Karl-Marx-Straße 17 gegründet worden. Es habe viel Widerstand gegen das Netzwerk gegeben, und es gebe ihn noch heute. Sie spricht von 30 Übergriffen auf das NDK in 20 Jahren. Doch die Übergriffe zeigen, wie nötig die Arbeit sei.

Weitere LVZ+ Artikel

Die zählen die Angriffe nur, weil sie wollen, dass sie selbst nicht überflüssig werden, zitierte Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) eine in Wurzen gängige Meinung über das Netzwerk. Er sehe das anders. Es sei wichtig, dass jemand den Finger in die Wunde lege. Ähnlich formulierte es die Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz (Linke). Sie erinnerte an die Gründungsjahre, „da Wurzen als sogenannte national befreite Zone galt und die Vereinsmitglieder als Schmuddelkinder und Nestbeschmutzer verunglimpft wurden“.

Zahlreiche Ehrungen für Verein

Mitbegründer Jens Kretzschmar würdigte das Verhältnis zur Stadtspitze: „In unseren Anfangsjahren wurden die Probleme permanent geleugnet, das ist heute anders“, sagte der Stadtrat und Kreisvorsitzende der Linken, nach eigenen Angaben selbst mehrfach Opfer der Kameradschaftsszene. Als sie sich damals Wurzen näherte, so Anetta Kahane, fürchtete sie, „ein Einreisevisum zu brauchen“, ergänzte die Vorsitzende der Amadeu-Antonio-Stiftung.

Sie erinnerte an die Ehrungen für den Verein, etwa die Theodor-Heuss-Medaille und zuletzt den Obermayer-Award. In ihrer Rede vor den 200 Anwesenden nannte sie es in der derzeitigen „sehr problematischen Situation“ wichtig, dass es alternative Kultur gibt, die das Klima „offener und liberaler“ mache. Sie freue sich über den momentan laufenden Ausbau des Vereinshauses. „20 Jahre NDK – geschlafen wird später“, malten Teilnehmer mit Kreide aufs Pflaster.

Höhepunkte von Lindenberg bis Rowohlt

Westafrikanische Trommeln, dazu politische Satire, Sekt und Saft. Fotos erinnerten an Höhepunkte aus 20 Jahren: an Udo Lindenberg in der Bahnhofstraße 19, Wolfgang Thierse zur Eröffnung des Vereinshauses am Domplatz, an die Lesung mit Harry Rowohlt im Schweizergarten. Franziska (23) berichtete über den wöchentlich im Kulturkeller stattfindenden Punkrock-Tresen: Kicker im Sommer, Konzerte im Winter.

Mussie aus Eritrea bedankte sich für die Hilfe der Wurzener in Zeiten seines Kirchenasyls. Er war sehr aufgeregt vor der Rede auf dem Marktplatz, gestand Heike Krause, die auch weiter immer für ihn da sei: „Die Mühe hat sich gelohnt. Inzwischen lebt der junge Mann in einer Wohnung in Wurzen und arbeitet auch schon.“

Von Haig Latchinian